خبير سياسي: ترامب عزل نفسه بحربه على إيران
أفاد باولو بيكي، الأستاذ في جامعة جنوة، إحدى أكبر الجامعات الإيطالية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وضع نفسه في مواجهة... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
خبير سياسي: ترامب عزل نفسه بحربه على إيران

15:55 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 16:35 GMT 16.03.2026)
أفاد باولو بيكي، الأستاذ في جامعة جنوة، إحدى أكبر الجامعات الإيطالية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وضع نفسه في مواجهة العالم بأسره، من خلال اتخاذ القرار بشأن إجراء العملية العسكرية ضد إيران.
وقال بيكي عبر منصة "إكس": "يحاول ترامب أن يجر "الناتو" (حلف شمال الأطلسي) وبلدان أخرى إلى هذا الحرب حاليا، وحتى الآن تستجيب بشكل سلبي. ويشير هذا الواقع إلى أن أموره لا تسير كما كان يأمل. في نهاية المطاف، عزل ترمب نفسه، وبالتأكيد لا يستطيع التخلي عن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)".

وتابع: "خاطر الرئيس الأمريكي بتهور بالانتخابات النصفية المقبلة، وبالتالي ستكون يداه مكبلتان بعدها. وهذا الوضع ليس بمثابة النهاية لترامب، لكنه بداية النهاية"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حول إمكانية نشر سفن ألمانية في الشرق الأوسط بناء على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أولويات ألمانيا لا تزال تتمحور حول الجناح الشرقي لحلف الناتو والمحيط الأطلسي".
ترامب: لست مستعدا لعقد صفقة مع إيران لأن الشروط "ليست جيدة"
أمس, 04:35 GMT
وتساءل بيستوريوس قائلا: "ما الذي يتوقعه العالم، وما الذي يتوقعه دونالد ترامب(الرئيس الأمريكي)، من حفنة أو اثنتين من الفرقاطات الأوروبية في مضيق هرمز، ألا تستطيع البحرية الأمريكية القوية وحدها القيام به هناك؟".

واضاف الوزير: "هذه ليست حربنا، ولم نبدأها، نريد حلولًا دبلوماسية وإنهاءً سريعًا، لكن وجود سفن حربية إضافية في المنطقة لن يُسهل ذلك".

وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وارتفعت أسعار الطاقة، في مارس الجاري، على خلفية التصاعد في شرق الأوسط، الذي أدّى إلى حجب مضيق هرمز الواقعي وانخفاض إنتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة. ومضيق هرمز هو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز المسال للسوق العالمية من دول الخليج، إذ يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية و الغاز الطبيعي المسال.
