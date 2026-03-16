خبير سياسي: ترامب عزل نفسه بحربه على إيران

سبوتنيك عربي

أفاد باولو بيكي، الأستاذ في جامعة جنوة، إحدى أكبر الجامعات الإيطالية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وضع نفسه في مواجهة... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T15:55+0000

2026-03-16T16:35+0000

وقال بيكي عبر منصة "إكس": "يحاول ترامب أن يجر "الناتو" (حلف شمال الأطلسي) وبلدان أخرى إلى هذا الحرب حاليا، وحتى الآن تستجيب بشكل سلبي. ويشير هذا الواقع إلى أن أموره لا تسير كما كان يأمل. في نهاية المطاف، عزل ترمب نفسه، وبالتأكيد لا يستطيع التخلي عن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)".وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حول إمكانية نشر سفن ألمانية في الشرق الأوسط بناء على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أولويات ألمانيا لا تزال تتمحور حول الجناح الشرقي لحلف الناتو والمحيط الأطلسي".وتساءل بيستوريوس قائلا: "ما الذي يتوقعه العالم، وما الذي يتوقعه دونالد ترامب(الرئيس الأمريكي)، من حفنة أو اثنتين من الفرقاطات الأوروبية في مضيق هرمز، ألا تستطيع البحرية الأمريكية القوية وحدها القيام به هناك؟".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وارتفعت أسعار الطاقة، في مارس الجاري، على خلفية التصاعد في شرق الأوسط، الذي أدّى إلى حجب مضيق هرمز الواقعي وانخفاض إنتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة. ومضيق هرمز هو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز المسال للسوق العالمية من دول الخليج، إذ يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية و الغاز الطبيعي المسال.

2026

