ترامب: لست مستعدا لعقد صفقة مع إيران لأن الشروط "ليست جيدة"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "غير مستعدّ لعقد صفقة مع إيران"، مشيرًا إلى أن الشروط "ليست جيدة بما فيه الكفاية"، وفق تعبيره.

وقال ترامب: "إيران تريد عقد صفقة، وأنا لا أريدها لأن الشروط ليست جيدة بعد بما فيه الكفاية".كما أشار ترامب، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، إلى إنه "من غير الواضح ما إذا كانت إيران تقوم بزرع الألغام في مضيق هرمز"، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إن إيران "مهزومة تمامًا وتسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن"، وأكد رفضه القاطع لأي "صفقة" في الوقت الحالي، وفق تعبيره.وزعم ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمّر بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة "خرج" الإيرانية.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيرانيترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة

https://sarabic.ae/20260314/ترامب-دمرنا-100-من-قدرات-إيران-العسكرية-1111491162.html

