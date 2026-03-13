ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة

ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة، مؤكدا أن الهجوم على إيران جاء لمنع تهديد خطير كان يستهدف... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T17:48+0000

2026-03-13T17:48+0000

وقال ترامب: "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة، كان علينا شن العملية ضد إيران التي كانت ترتكب القتل طوال 47 سنة، دمرنا القوات البحرية والجوية الإيرانية وقيادتها مرتين".وأضاف: "كنت أفضل التوصل لاتفاق مع إيران التي لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن