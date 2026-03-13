ترامب: امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة، مؤكدا أن الهجوم على إيران جاء لمنع تهديد خطير كان يستهدف... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T17:48+0000
https://sarabic.ae/20260313/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ14-من-الحرب-على-إيران-تعطيل-لينكولن-و80-إصابة-بالجليل-صور-وفيديو-1111436122.html
https://sarabic.ae/20260313/باحثة-في-الشأن-الإقليمي-أمريكا-تبحث-عن-إنهاء-المواجهة-مع-إيران-في-إطار-صورة-نصر-زائفة-1111455084.html
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة، مؤكدا أن الهجوم على إيران جاء لمنع تهديد خطير كان يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة.
وقال ترامب: "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة، كان علينا شن العملية ضد إيران التي كانت ترتكب القتل طوال 47 سنة، دمرنا القوات البحرية والجوية الإيرانية وقيادتها مرتين".
وتابع: "كان علينا فعل شيء تجاه إيران لأنها كانت ستشن هجوما علينا، هجومنا ضد إيران أدى إلى تدمير آلاف الصواريخ التي كانت ستطلق ضدنا".
وأضاف: "كنت أفضل التوصل لاتفاق مع إيران التي لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة".
وتابع: "إيران كانت ستستخدم السلاح النووي ضد دول المنطقة لو كان في حوزتها".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.