https://sarabic.ae/20260313/باحثة-في-الشأن-الإقليمي-أمريكا-تبحث-عن-إنهاء-المواجهة-مع-إيران-في-إطار-صورة-نصر-زائفة-1111455084.html

باحثة في الشأن الإقليمي: أمريكا تبحث عن إنهاء المواجهة مع إيران في إطار صورة نصر زائفة

أفادت الأكاديمية والباحثة الأردنية في الشأن الإقليمي، الدكتورة أريج جبر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعملان على إنهاء مسار المواجهة مع إيران عبر... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T16:23+0000

حصري

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111142535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5b0cde7ce2fd1c0b96287b1d55ca70.jpg

وأوضحت جبر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تعرضت لاستنزاف عسكري وسياسي كبير خلال أسبوعين فقط من حرب ليست حربها الاستراتيجية المباشرة، انما لدعم إسرائيل وتأمينها، وفي محاولة لتثبيت موقعها المتقدم كقوة مهيمنة على العالم".وعلى صعيد الميزان الاستراتيجي، رأت جبر أن " الحرب على إيران خلقت وعيا متزايدا في المنطقة العربية بضرورة البحث عن مقاربة عربية-عربية للخروج من فوهة النار بسلام"، في حين "استغلت إسرائيل الوضع لتقويض حل الدولتين وتعزيز نفوذها في فلسطين ولبنان واستهداف العراق بهدف ترسيخ فكرة إسرائيل الكبرى وإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط من خلال فتح عدة جبهات".وشددت جبر أن "الولايات المتحدة تكبدت خسائر على مستوى تحالفاتها في الخليج وقواعدها العسكرية، فضلا عن استنزاف قدراتها في مجال الصواريخ الاعتراضية وتضرر بعض القطع العسكرية، بما فيها حاملات الطائرات، وتعرض صورتها على الساحة الدولية لانتقادات واسعة نتيجة الانتقال من خطاب السلام إلى خطاب الحروب المفتوحة".وأوضحت الباحثة الأردنية أن "إيران تمتلك عقيدة الصبر الاستراتيجي والأيديولوجية الثورية التي تمكنها من الاستمرار في المواجهة وإرهاق إسرائيل، وإشرك أكبر عدد ممكن من المحاور كورقة ضغط على الولايات المتحدة". مشيرة إلى أن "سيناريو اغتيال المرشد كان متوقعا، وأن التوزيع البنيوي والهيكلي للأدوار السياسية والعسكرية في إيران كان الضامن لإدارة المشهد حتى في غياب المرشد".وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تبحث عن إنهاء المواجهة في إطار صورة نصر زائفة، مثل اغتيال المرشد ووضع إيران على حافة الانهيار الاقتصادي، وإقناع دول الخليج بطرح مبادرة للتفاوض، التي تصر إيران على أن تتم وفق شروطها الخاصة".وأكدت جبر أن "الولايات المتحدة تتجه نحو إنهاء الحرب ليس فقط نتيجة استنزافها العسكري وفقدان احتياطات الذخيرة، وتراجع قيمة حلفائها في دول الخليج، إنما أيضا نتيجة ضغوط الداخل الأمريكي، وتقدم روسيا في المنطقة، والاستعدادات لكأس العالم، والانتخابات النصفية في نهاية العام". وختمت بالتأكيد على أن "اختلال سلاسل الإمداد والتزويد، والفقدان التدريجي لاحتياطيات الطاقة في الدول الصناعية الكبرى، سيدفع بها إلى التراجع خطوات إلى الوراء رغم أن التراجع مكلف جدا".تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديوإيران تعلن تعطيل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وإجبارها على الانسحاب من المنطقة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

