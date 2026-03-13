https://sarabic.ae/20260313/تصويت-برأيك-هل-حققت-واشنطن-أهدافها-في-إيران-بعد-أسبوعين-من-الحرب؟-1111438171.html

تصويت.. برأيك هل حققت واشنطن أهدافها في إيران بعد أسبوعين من الحرب؟

تصويت.. برأيك هل حققت واشنطن أهدافها في إيران بعد أسبوعين من الحرب؟

بعد مرور أسبوعين على اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن قد نجحت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها، خاصة أن... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

يرى بعض المتابعين أن واشنطن لم تحقق أيا من أهدافها حتى الآن، خاصة إذا كان الهدف هو إضعاف إيران بشكل حاسم أو فرض معادلة ردع جديدة في المنطقة، فإيران ما زالت قادرة على الرد والمناورة سياسيا وعسكريا، وهو ما يشير إلى أن النتائج المعلنة لم تصل بعد إلى مستوى الحسم الذي قد تكون الولايات المتحدة تطمح إليه. وبين الرأيين، هناك من يرى أن الحكم النهائي ما زال مبكرا، فالحرب لم تُحسم بعد، وقد تحمل الأسابيع المقبلة تطورات جديدة قد تغير المعادلة، وتفرض واقعا جديدا في المنطقة. برأيك هل حققت واشنطن أهدافها في إيران بعد أسبوعين من الحرب؟إيران تعلن تعطيل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وإجبارها على الانسحاب من المنطقةإعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران

