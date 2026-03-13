عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
تصويت.. برأيك هل حققت واشنطن أهدافها في إيران بعد أسبوعين من الحرب؟
تصويت.. برأيك هل حققت واشنطن أهدافها في إيران بعد أسبوعين من الحرب؟
سبوتنيك عربي
بعد مرور أسبوعين على اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن قد نجحت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها، خاصة أن... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
بعد مرور أسبوعين على اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن قد نجحت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها، خاصة أن الحروب لا تُقاس فقط بالضربات العسكرية، بل بمدى تحقيق المكاسب السياسية والاستراتيجية على الأرض، وهو ما يجعل تقييم نتائج هذه المرحلة أمرا معقدا ويثير جدلا واسعا بين المراقبين.
يرى بعض المتابعين أن واشنطن لم تحقق أيا من أهدافها حتى الآن، خاصة إذا كان الهدف هو إضعاف إيران بشكل حاسم أو فرض معادلة ردع جديدة في المنطقة، فإيران ما زالت قادرة على الرد والمناورة سياسيا وعسكريا، وهو ما يشير إلى أن النتائج المعلنة لم تصل بعد إلى مستوى الحسم الذي قد تكون الولايات المتحدة تطمح إليه.

في المقلب الاَخر، يعتقد آخرون أن إيران أظهرت قدرة واضحة على الصمود، وأن تأثير الضربات لم يكن بالقدر الذي كان متوقعا، إذ استطاعت طهران الحفاظ على تماسكها الداخلي ومواصلة تحركاتها الإقليمية، ما يعزز الانطباع لدى البعض بأن الضغوط العسكرية لم تغير موازين القوى بشكل جذري.

وبين الرأيين، هناك من يرى أن الحكم النهائي ما زال مبكرا، فالحرب لم تُحسم بعد، وقد تحمل الأسابيع المقبلة تطورات جديدة قد تغير المعادلة، وتفرض واقعا جديدا في المنطقة.
برأيك هل حققت واشنطن أهدافها في إيران بعد أسبوعين من الحرب؟
عدد الأصوات23
إيران تعلن تعطيل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وإجبارها على الانسحاب من المنطقة
إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
