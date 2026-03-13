https://sarabic.ae/20260313/إعلام-أميركا-أهدرت-مخزون-سنوات-من-الذخائر-في-حرب-إيران-1111435416.html
إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء الحرب مع إيران. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء الحرب مع إيران.
وقالت التقارير: "هذا الاستنزاف السريع للأسلحة شمل صواريخ توماهوك المتطورة بعيدة المدى".
وأكد شخص مطلع، أن وزارة الدفاع الأميريكية "البنتاغون"، أبلغت الكونغرس بأن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلّف 11.3 مليار دولار.
وقدم البنتاغون هذا التقدير للكونغرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
ذكر الجيش أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونغرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي.
وقال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، إنه لا يتوقع تقديم طلب التمويل الإضافي هذا الشهر.
واعتبر ترامب الأربعاء أن إيران على وشك الهزيمة في الحرب، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من شبه المستحيل إعادة بنائها.
وشدد على أنه "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".