إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260313/إعلام-أميركا-أهدرت-مخزون-سنوات-من-الذخائر-في-حرب-إيران-1111435416.html
إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر، أن إدارة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌استهلكت ‌مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي ‌لسنوات منذ ‌بدء ⁠الحرب مع إيران. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T05:36+0000
2026-03-13T05:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097484888_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_d6499f1ebe0ecb215b23c5da07d11aa4.jpg
وقالت التقارير: "⁠هذا الاستنزاف السريع ⁠للأسلحة شمل صواريخ ⁠توماهوك المتطورة بعيدة المدى".وقدم البنتاغون هذا التقدير للكونغرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بحسب صحيفة "⁠فاينانشال تايمز".وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونغرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي. واعتبر ترامب الأربعاء أن إيران على وشك الهزيمة في الحرب، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من شبه المستحيل إعادة بنائها. وشدد على أنه "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيرانتقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران
https://sarabic.ae/20260313/البحرية-الأمريكية-إصابة-بحارين-اثنين-بعد-اندلاع-حريق-في-حاملة-الطائرات-جيرالد-فورد-1111433401.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097484888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ebef7ec3acb45b29c2c06726c00654a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران

إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران

05:36 GMT 13.03.2026
© AP Photoطائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل
طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر، أن إدارة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌استهلكت ‌مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي ‌لسنوات منذ ‌بدء ⁠الحرب مع إيران.
وقالت التقارير: "⁠هذا الاستنزاف السريع ⁠للأسلحة شمل صواريخ ⁠توماهوك المتطورة بعيدة المدى".

وأكد شخص مطلع، أن وزارة الدفاع الأميريكية "البنتاغون"، أبلغت الكونغرس بأن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلّف 11.3 مليار دولار.

وقدم البنتاغون هذا التقدير للكونغرس في إحاطة عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بحسب صحيفة "⁠فاينانشال تايمز".

ذكر الجيش أنه أنفق 5 مليارات دولار على الذخائر وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الحرب، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".

أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
البحرية الأمريكية: إصابة بحارين اثنين بعد اندلاع حريق في حاملة الطائرات "جيرالد فورد"
02:52 GMT
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها سترسل للكونغرس طلبا لتمويل إضافي للحرب، لكن هذه الفكرة يبدو أنها تباطأت في الوقت الحالي.

وقال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، إنه لا يتوقع تقديم طلب التمويل الإضافي هذا الشهر.

واعتبر ترامب الأربعاء أن إيران على وشك الهزيمة في الحرب، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من شبه المستحيل إعادة بنائها.
وشدد على أنه "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".
وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
تقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала