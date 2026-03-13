https://sarabic.ae/20260313/البحرية-الأمريكية-إصابة-بحارين-اثنين-بعد-اندلاع-حريق-في-حاملة-الطائرات-جيرالد-فورد-1111433401.html

إصابات بعد اندلاع حريق في حاملة الطائرات "جيرالد فورد"

إصابات بعد اندلاع حريق في حاملة الطائرات "جيرالد فورد"

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" في البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابة بحّارين اثنين. 13.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت البحرية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي: "في 12 مارس/آذار (بالتوقيت المحلي الأمريكي) اندلع حريق في حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" بدأ في منطقة المغاسل الرئيسية داخل السفينة"، مشيرةً إلى أن الحريق لم يكن ناجمًا عن أي عمل قتالي، وتمت السيطرة عليه.وأضاف البيان أن "بحّارين اثنين يتلقيان حاليًا العلاج الطبي إثر إصابتهما بجروح غير مهددة للحياة، وأن حالتهما مستقرة"، لافتًا إلى أنه لم يلحق أي ضرر بمنظومة الدفع في حاملة الطائرات، وأن السفينة ما تزال تعمل بكامل جاهزيتها.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

