https://sarabic.ae/20260312/حريق-على-متن-حاملة-الطائرات-الأمريكية-جيرالد-فورد-1111409460.html

حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"

سبوتنيك عربي

كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن وقوع حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، اليوم الخميس، لكنها نفت وجود عمل عدائي وراء الحادث.

وأوضحت في بيان على موقع "إكس"، أن الحريق لم يتسبب في أي أضرار بمنظومة الدفع الخاصة بالحاملة، وأنها لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها العملياتية.كما أشار البيان إلى إصابة اثنين من البحارة الموجودين على متن السفينة، مشيرة إلى أنهما يخضعان للعلاج.وبحسب البيان، فإن مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" تواصل انتشارها حاليا في البحر الأحمر ضمن العمليات العسكرية الداعمة لعملية "الغضب الملحمي" التي تشنها ضد إيران، مؤكدة أنه سيتم نشر مزيد من المعلومات حال توفرها.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وقبل أيام أعلنت إيران استهداف سفينة حربية أمريكية بصاروخين خلال تزودها بالوقود في المحيط الهندي، كما تم تداول أنباء عن محاولات إيرانية لاستهداف حاملات طائرات أمريكية وسفن تابعة لواشنطن في المنطقة.

