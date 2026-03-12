https://sarabic.ae/20260312/إيران-القوات-البحرية-تسيطر-على-مضيق-هرمز-بالكامل-1111380023.html

إيران: القوات البحرية تسيطر على مضيق هرمز بالكامل

إيران: القوات البحرية تسيطر على مضيق هرمز بالكامل

قالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن الأوضاع الأمنية في السواحل الجنوبية لإيران "مستتبة"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، إن "الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً قواته البحرية، تسيطر بشكل كامل على الخليج ومضيق هرمز".وأشار إلى أن "العمليات الجمركية في محافظة هرمزكان وميناء الشهيد رجائي تسير بشكل طبيعي"، مؤكداً أنه لا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

