ترامب يقر بأن واشنطن لا تملك أي معلومات حول قيام إيران بتلغيم مضيق هرمز

ترامب يقر بأن واشنطن لا تملك أي معلومات حول قيام إيران بتلغيم مضيق هرمز

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تملك أي معلومات حول قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب على صفحته على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء: "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولا نملك أي دليل على ذلك، فإننا نطالب بإزالتها فوراً".وكان البيت الأبيض قد ذكر، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يحرز تقدما هائلا نحو تحقيق أهدافه العسكرية في الحرب على إيران.وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتدفق الطاقة.وأضافت أن "الرئيس ترامب لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة بشأن إيران، وأنه توعد بعشرين ضعفا للقوة التي ضربنا بها إيران إذا ضربت سفنا بمضيق هرمز".وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الجيش الأمريكي يتحول الآن نحو تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ودمرنا أكثر من 50 سفينة إيرانية بينها سفينة كبيرة تحمل مسيرات".

