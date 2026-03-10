عربي
الخارجية الإيرانية: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان يمثل ذروة النفاق والمعايير المزدوجة
الخارجية الإيرانية: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان يمثل ذروة النفاق والمعايير المزدوجة
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، موقف مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تجاه لبنان، واصفًا إياه بأنه يمثل "ذروة... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب بقائي في منشور عبر منصة "إكس": "موقف مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه تطورات لبنان، ذروة النفاق والمعايير المزدوجة".وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ظل صامتًا عندما كانت إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، وتقتل الآلاف في لبنان، وتشن هجمات على عدة دول، وتنتهك مرارًا اتفاقات وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية واصلت في الوقت ذاته إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي تذكّر "القانون الدولي فقط عندما بدأ لبنان في مقاومة الهجمات الإسرائيلية"، متسائلًا: "كيف تدّعون تمثيل شعوب ترفع صوتها ضد جرائم إسرائيل وتدينها؟".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن، وأكد أنه نفّذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية مالية تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) في مناطق عدة من لبنان.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
الخارجية الإيرانية: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان يمثل ذروة النفاق والمعايير المزدوجة

15:23 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 15:32 GMT 10.03.2026)
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، موقف مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تجاه لبنان، واصفًا إياه بأنه يمثل "ذروة النفاق والمعايير المزدوجة".
وكتب بقائي في منشور عبر منصة "إكس": "موقف مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه تطورات لبنان، ذروة النفاق والمعايير المزدوجة".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ظل صامتًا عندما كانت إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، وتقتل الآلاف في لبنان، وتشن هجمات على عدة دول، وتنتهك مرارًا اتفاقات وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية واصلت في الوقت ذاته إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي تذكّر "القانون الدولي فقط عندما بدأ لبنان في مقاومة الهجمات الإسرائيلية"، متسائلًا: "كيف تدّعون تمثيل شعوب ترفع صوتها ضد جرائم إسرائيل وتدينها؟".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن، وأكد أنه نفّذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية مالية تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) في مناطق عدة من لبنان.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
