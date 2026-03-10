https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الإيرانية-موقف-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-لبنان-يمثل-ذروة-النفاق-والمعايير-المزدوجة-1111308634.html

الخارجية الإيرانية: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان يمثل ذروة النفاق والمعايير المزدوجة

الخارجية الإيرانية: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان يمثل ذروة النفاق والمعايير المزدوجة

سبوتنيك عربي

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، موقف مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تجاه لبنان، واصفًا إياه بأنه يمثل "ذروة... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T15:23+0000

2026-03-10T15:23+0000

2026-03-10T15:32+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وكتب بقائي في منشور عبر منصة "إكس": "موقف مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه تطورات لبنان، ذروة النفاق والمعايير المزدوجة".وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ظل صامتًا عندما كانت إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، وتقتل الآلاف في لبنان، وتشن هجمات على عدة دول، وتنتهك مرارًا اتفاقات وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية واصلت في الوقت ذاته إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي تذكّر "القانون الدولي فقط عندما بدأ لبنان في مقاومة الهجمات الإسرائيلية"، متسائلًا: "كيف تدّعون تمثيل شعوب ترفع صوتها ضد جرائم إسرائيل وتدينها؟".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن، وأكد أنه نفّذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية مالية تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) في مناطق عدة من لبنان.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.

https://sarabic.ae/20260310/موسكو-المعتدون-يزرعون-الفتنة-بين-إيران-وجيرانها-العرب-1111306132.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية