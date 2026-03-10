وزير الحرب الأمريكي: الضربات التي نعتزم شنها اليوم على إيران ستكون الأعنف

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الحرب الأمريكي: الضربات التي نعتزم شنها اليوم على إيران ستكون الأعنف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة تُنفذ عمليتها ضد إيران دون تردد أو حلول جزئية، ولن تتوقف حتى يتم دحر العدو دحرًا... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T12:43+0000
2026-03-10T12:43+0000
وأضاف هيغسيث في مؤتمر صحفي: "لا حلول جزئية... نحن نسحق العدو بإظهار تفوقنا التقني وقوتنا العسكرية. لن نتراجع حتى يتم دحر العدو دحرًا كاملًا وحاسمًا".وزعم وزير الحرب الأمريكي أن "إيران أطلقت أقل عدد من الصواريخ، منذ بدء الحرب، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأعلن وزير الحرب الأمريكي أن العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، "ستكثف ضرباتها اليوم"، على حد قوله.وقال هيغسيث في مؤتمره الصحفي: "اليوم، سنكثف ضرباتنا ضد إيران مجددًا، سنستخدم أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وننفذ ضربات أكثر دقة وفعالية، ونحصل على معلومات استخبارية أفضل".وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".
وزير الحرب الأمريكي: الضربات التي نعتزم شنها اليوم على إيران ستكون الأعنف

12:43 GMT 10.03.2026
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة تُنفذ عمليتها ضد إيران دون تردد أو حلول جزئية، ولن تتوقف حتى يتم دحر العدو دحرًا كاملًا"، وفق تعبيره.
وأضاف هيغسيث في مؤتمر صحفي: "لا حلول جزئية... نحن نسحق العدو بإظهار تفوقنا التقني وقوتنا العسكرية. لن نتراجع حتى يتم دحر العدو دحرًا كاملًا وحاسمًا".
وزعم وزير الحرب الأمريكي أن "إيران أطلقت أقل عدد من الصواريخ، منذ بدء الحرب، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار هيغسيث إلى أن "إيران اليوم تسابق الزمن للحصول على قنبلة نووية، والولايات المتحدة لن تسمح بذلك".

وأعلن وزير الحرب الأمريكي أن العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، "ستكثف ضرباتها اليوم"، على حد قوله.
وقال هيغسيث في مؤتمره الصحفي: "اليوم، سنكثف ضرباتنا ضد إيران مجددًا، سنستخدم أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وننفذ ضربات أكثر دقة وفعالية، ونحصل على معلومات استخبارية أفضل".

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‎نتنياهو، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة وجّهتا ضربات قوية للنظام الإيراني"، مؤكدًا أن "الجهود لإضعاف النظام مستمرة"، وأن الحرب على إيران "لم تنته بعد"، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".
