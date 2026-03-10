https://sarabic.ae/20260310/وزير-الحرب-الأمريكي-الضربات-التي-نعتزم-شنها-اليوم-على-إيران-ستكون-الأعنف-1111302564.html

وزير الحرب الأمريكي: الضربات التي نعتزم شنها اليوم على إيران ستكون الأعنف

وزير الحرب الأمريكي: الضربات التي نعتزم شنها اليوم على إيران ستكون الأعنف

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة تُنفذ عمليتها ضد إيران دون تردد أو حلول جزئية، ولن تتوقف حتى يتم دحر العدو دحرًا...

وأضاف هيغسيث في مؤتمر صحفي: "لا حلول جزئية... نحن نسحق العدو بإظهار تفوقنا التقني وقوتنا العسكرية. لن نتراجع حتى يتم دحر العدو دحرًا كاملًا وحاسمًا".وزعم وزير الحرب الأمريكي أن "إيران أطلقت أقل عدد من الصواريخ، منذ بدء الحرب، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأعلن وزير الحرب الأمريكي أن العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، "ستكثف ضرباتها اليوم"، على حد قوله.وقال هيغسيث في مؤتمره الصحفي: "اليوم، سنكثف ضرباتنا ضد إيران مجددًا، سنستخدم أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وننفذ ضربات أكثر دقة وفعالية، ونحصل على معلومات استخبارية أفضل".وأضاف نتنياهو، في بيان نقله مكتبه اليوم الثلاثاء، أن "طموح إسرائيل في تغيير النظام الإيراني يعتمد في النهاية على إرادة الشعب الإيراني نفسه"، مشيرًا إلى أن هدف حكومته هو "إحداث تغيير جذري في وضع إسرائيل وتعزيز الأمن القومي".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الهدف النهائي هو تمكين الشعب الإيراني من كسر حكم الطاغية، وهو ما يعود إليه في نهاية المطاف".

