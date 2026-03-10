https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-القطرية-الدوحة-ترحب-بأي-جهود-وساطة-لحل-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-بما-في-ذلك-المبادرات-الروسية-1111301045.html
الخارجية القطرية: الدوحة ترحب بأي جهود وساطة لحل الأزمة في المنطقة بما في ذلك المبادرات الروسية
الخارجية القطرية: الدوحة ترحب بأي جهود وساطة لحل الأزمة في المنطقة بما في ذلك المبادرات الروسية
سبوتنيك عربي
أعربت قطر عن ترحيبها بأي مبادرات لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك المبادرات الروسية، حسبما أكد... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T11:58+0000
2026-03-10T11:58+0000
2026-03-10T11:59+0000
العالم العربي
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109201208_66:0:1881:1021_1920x0_80_0_0_14f60e1ec9ab616fc2be98e93b17bf99.jpg
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول الموقف تجاه مشاركة روسيا المحتملة في جهود الوساطة، إن "دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به".وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران. هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".وأعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن امتنانه لدعم دول المنطقة في الوضع الصعب الحالي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.الخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
https://sarabic.ae/20260310/طهران-ترد-على-ترامب-حول-قصف-إيران-في-حال-إغلاق-مضيق-هرمز-تهديد-فارغ-لا-نهابه-1111299014.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109201208_313:0:1674:1021_1920x0_80_0_0_5a807ce9640d7873050c69d1537cf403.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, إيران
العالم العربي, العالم, إيران
الخارجية القطرية: الدوحة ترحب بأي جهود وساطة لحل الأزمة في المنطقة بما في ذلك المبادرات الروسية
11:58 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 11:59 GMT 10.03.2026)
أعربت قطر عن ترحيبها بأي مبادرات لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك المبادرات الروسية، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول الموقف تجاه مشاركة روسيا المحتملة في جهود الوساطة، إن "دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به".
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، يوم 2 مارس/ آذار الجاري، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلال اتصال هاتفي، الأزمة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران.
وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران. هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".
وأضاف بيان الكرملين: "أعرب الطرفان عن أمل مشترك بخفض سريع للتصعيد في الصراع والعودة إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة".
وأعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن امتنانه لدعم دول المنطقة في الوضع الصعب الحالي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.