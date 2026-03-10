الخارجية القطرية: الدوحة ترحب بأي جهود وساطة لحل الأزمة في المنطقة بما في ذلك المبادرات الروسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية القطرية: الدوحة ترحب بأي جهود وساطة لحل الأزمة في المنطقة بما في ذلك المبادرات الروسية
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول الموقف تجاه مشاركة روسيا المحتملة في جهود الوساطة، إن "دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به".وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران. هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".وأعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن امتنانه لدعم دول المنطقة في الوضع الصعب الحالي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.الخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
11:58 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 11:59 GMT 10.03.2026)
أعربت قطر عن ترحيبها بأي مبادرات لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك المبادرات الروسية، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول الموقف تجاه مشاركة روسيا المحتملة في جهود الوساطة، إن "دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، يوم 2 مارس/ آذار الجاري، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلال اتصال هاتفي، الأزمة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران.

وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران. هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".
وأضاف بيان الكرملين: "أعرب الطرفان عن أمل مشترك بخفض سريع للتصعيد في الصراع والعودة إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة".

وأعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن امتنانه لدعم دول المنطقة في الوضع الصعب الحالي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
