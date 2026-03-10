https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-القطرية-الدوحة-ترحب-بأي-جهود-وساطة-لحل-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-بما-في-ذلك-المبادرات-الروسية-1111301045.html

الخارجية القطرية: الدوحة ترحب بأي جهود وساطة لحل الأزمة في المنطقة بما في ذلك المبادرات الروسية

الخارجية القطرية: الدوحة ترحب بأي جهود وساطة لحل الأزمة في المنطقة بما في ذلك المبادرات الروسية

سبوتنيك عربي

أعربت قطر عن ترحيبها بأي مبادرات لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك المبادرات الروسية، حسبما أكد... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T11:58+0000

2026-03-10T11:58+0000

2026-03-10T11:59+0000

العالم العربي

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109201208_66:0:1881:1021_1920x0_80_0_0_14f60e1ec9ab616fc2be98e93b17bf99.jpg

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول الموقف تجاه مشاركة روسيا المحتملة في جهود الوساطة، إن "دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به".وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انصبّ التركيز على الأزمة الحادة في الشرق الأوسط الناجمة عن العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران. هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي أدى إلى عواقب صعبة ومأساوية على الشعب الإيراني".وأعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن امتنانه لدعم دول المنطقة في الوضع الصعب الحالي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.الخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

https://sarabic.ae/20260310/طهران-ترد-على-ترامب-حول-قصف-إيران-في-حال-إغلاق-مضيق-هرمز-تهديد-فارغ-لا-نهابه-1111299014.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, إيران