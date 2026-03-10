عربي
طهران ترد على ترامب حول قصف إيران في حال إغلاق مضيق هرمز: تهديد فارغ لا نهابه
طهران ترد على ترامب حول قصف إيران في حال إغلاق مضيق هرمز: تهديد فارغ لا نهابه
سبوتنيك عربي
ذكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن طهران تعتبر التهديدات الأمريكية بشنّ ضربات قوية ضد إيران، إذا اتخذت طهران إجراءات لوقف تدفق النفط... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T11:31+0000
2026-03-10T11:31+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104359/28/1043592811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_516973d6974f068b7606bd18366be454.jpg
وردّ لاريجاني على تلك التهديدات، قائلًا عبر منصة "إكس"، إن "الشعب الإيراني الباسل لا يخشى تهديداتكم الجوفاء. لقد فشل رجالٌ أعظم في محو الشعب الإيراني".وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن، "إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.وكتب ترامب في منشور عبر ‌منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفًا مما تلقته حتى الآن، فضلًا عن ذلك، سنضرب أهدافًا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى"، على حد قوله.وختم ترامب قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وجميع الدول، التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
© AP Photo / Vahid Salemiعلى لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
على لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
ذكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن طهران تعتبر التهديدات الأمريكية بشنّ ضربات قوية ضد إيران، إذا اتخذت طهران إجراءات لوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، "مجرد تهديدات جوفاء".
وردّ لاريجاني على تلك التهديدات، قائلًا عبر منصة "إكس"، إن "الشعب الإيراني الباسل لا يخشى تهديداتكم الجوفاء. لقد فشل رجالٌ أعظم في محو الشعب الإيراني".
وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن، "إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.
وكتب ترامب في منشور عبر ‌منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفًا مما تلقته حتى الآن، فضلًا عن ذلك، سنضرب أهدافًا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى"، على حد قوله.
وأضاف: "الموت والنار والغضب سيحلّ عليهم، لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك".
وختم ترامب قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وجميع الدول، التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".
ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
مصادر تكشف شرط استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز
11:07 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
