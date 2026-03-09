https://sarabic.ae/20260309/الحرس-الثوري-الإيراني-يحدد-شروط-الحصول-على-صلاحية-المرور-عبر-مضيق-هرمز-1111284115.html

الحرس الثوري الإيراني يحدد شروط الحصول على صلاحية المرور عبر مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني يحدد شروط الحصول على صلاحية المرور عبر مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفراء إسرائيل وأمريكا من أراضيها، ستحصل اعتباراً من الغد على صلاحية وحرية...

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن :" أي دولة عربية أو أوروبية تقوم بطرد سفراء إسرائيل وأمريكا من أراضيها، ستحصل اعتباراً من الغد على صلاحية وحرية كاملة للمرور عبر مضيق هرمز".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

