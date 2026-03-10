https://sarabic.ae/20260310/مصادر-تكشف-شرط-استئناف-الإمدادات-عبر-مضيق-هرمز-1111298366.html

مصادر تكشف شرط استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز

مصادر تكشف شرط استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

وفقا لوسائل الإعلام الغربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن ممثل رفيع المستوى لصناعة الطاقة في إحدى دول الخليج، فإن إنهاء الحرب على إيران هو السبيل الوحيد لاستئناف... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T11:07+0000

2026-03-10T11:07+0000

2026-03-10T11:07+0000

أخبار العالم الآن

العالم

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181454_0:157:1510:1006_1920x0_80_0_0_b79bd52e65045aa3c8627d534811d7d4.jpg

ونقل الإعلام عن المسؤول الذي علّق على إمكانيات استئناف إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز: "إن إنهاء الحرب مع إيران هو الخيار الوحيد". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات "تمثّل دفاعا عن النفس" واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.ونتيجة لذلك، انخفض الشحن عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيسي للإمدادات إلى السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، بشكل حاد، والذي يتم عبره نقل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات النفطية في العالم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.

https://sarabic.ae/20260310/-تغطية-لليوم-الـ11-من-الحرب-على-إيران-شرط-للعبور-من-مضيق-هرمز-وقفزة-في-أسعار-الطاقة-1111286784.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, مضيق هرمز