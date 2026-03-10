عربي
موسكو: المعتدون "يزرعون الفتنة" بين إيران وجيرانها العرب
موسكو: المعتدون "يزرعون الفتنة" بين إيران وجيرانها العرب
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها، عقب اجتماع عليموف وجلالي اليوم الثلاثاء: "تم التأكيد على أن المعتدين يتعمدون زرع الفتنة بين إيران وجيرانها العرب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في 28 فبراير/ شباط الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
موسكو: المعتدون "يزرعون الفتنة" بين إيران وجيرانها العرب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر عليموف، والسفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن المعتدين "يزرعون الفتنة" بين إيران وجيرانها العرب.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها، عقب اجتماع عليموف وجلالي اليوم الثلاثاء: "تم التأكيد على أن المعتدين يتعمدون زرع الفتنة بين إيران وجيرانها العرب".
وحسب البيان: "أعرب عليموف عن الأسف لتضرر المدنيين والبنية التحتية المدنية في العديد من دول المنطقة جراء القتال".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في 28 فبراير/ شباط الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
لاريجاني يحذر من تصعيد التوتر حول مضيق هرمز ويؤكد صمود إيران
13:39 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
