موسكو: المعتدون "يزرعون الفتنة" بين إيران وجيرانها العرب

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر عليموف، والسفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن المعتدين "يزرعون الفتنة" بين إيران وجيرانها العرب. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها، عقب اجتماع عليموف وجلالي اليوم الثلاثاء: "تم التأكيد على أن المعتدين يتعمدون زرع الفتنة بين إيران وجيرانها العرب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في 28 فبراير/ شباط الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز

