https://sarabic.ae/20260310/ترامب-يهدد-إيران-بضربة-أشد-بـ20-ضعفا-إذا-أقدمت-على-وقف-تدفق-النفط-عبر-مضيق-هرمز-1111284508.html
ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز . 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T01:43+0000
2026-03-10T01:43+0000
2026-03-10T01:43+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_724b405dba4d3878b4ff2d869ae441d7.jpg
وكتب ترامب في منشور على منصة" تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن، فضلا عن ذلك سنضرب أهدافا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى".وختم قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وجميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260309/الحرس-الثوري-الإيراني-يحدد-شروط-الحصول-على-صلاحية-المرور-عبر-مضيق-هرمز-1111284115.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_51:0:939:666_1920x0_80_0_0_555aa79e3cae5a8dd9899eb035d4f5cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز
ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز .
وكتب ترامب في منشور على منصة" تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن
، فضلا عن ذلك سنضرب أهدافا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى".
وأضاف : "الموت والنار والغضب سيحل عليهم لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك".
وختم قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وجميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.