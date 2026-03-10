https://sarabic.ae/20260310/ترامب-يهدد-إيران-بضربة-أشد-بـ20-ضعفا-إذا-أقدمت-على-وقف-تدفق-النفط-عبر-مضيق-هرمز-1111284508.html

ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز

ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز . 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T01:43+0000

2026-03-10T01:43+0000

2026-03-10T01:43+0000

العالم

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111115096_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_724b405dba4d3878b4ff2d869ae441d7.jpg

وكتب ترامب في منشور على ‌منصة" تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن، فضلا عن ذلك سنضرب أهدافا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى".وختم قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وجميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260309/الحرس-الثوري-الإيراني-يحدد-شروط-الحصول-على-صلاحية-المرور-عبر-مضيق-هرمز-1111284115.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز