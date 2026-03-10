عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز . 10.03.2026, سبوتنيك عربي
ترامب يهدد إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" إذا أقدمت على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز

01:43 GMT 10.03.2026
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز .
وكتب ترامب في منشور على ‌منصة" تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن، فضلا عن ذلك سنضرب أهدافا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى".

وأضاف : "الموت والنار والغضب سيحل عليهم لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك".

وختم قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وجميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يحدد شروط الحصول على صلاحية المرور عبر مضيق هرمز
أمس, 23:45 GMT
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
