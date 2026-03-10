https://sarabic.ae/20260310/لاريجاني-يحذر-من-تصعيد-التوتر-حول-مضيق-هرمز-ويؤكد-صمود-إيران-1111304976.html
لاريجاني يحذر من تصعيد التوتر حول مضيق هرمز ويؤكد صمود إيران
لاريجاني يحذر من تصعيد التوتر حول مضيق هرمز ويؤكد صمود إيران
حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، من أي تصعيد حول مضيق هرمز.
وفي تغريدتين منفصلتين عبر حسابه على "إكس"، أكد لاريجاني أن "مضيق هرمز إما أن يكون منفذًا للتفاهم والتعاون أو يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب".وأضاف، في تغريدة أخرى ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أن الشعب الإيراني "العاشورائي" لا يخشى التهديدات الخارجية"، محذرًا أن أي جهة تحاول المساس بإيران قد تواجه عواقبها.وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط جراء الحرب.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، من أي تصعيد حول مضيق هرمز.
وفي تغريدتين منفصلتين عبر حسابه على "إكس"، أكد لاريجاني أن "مضيق هرمز إما أن يكون منفذًا للتفاهم والتعاون أو يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب".
وأضاف، في تغريدة أخرى ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أن الشعب الإيراني "العاشورائي" لا يخشى التهديدات الخارجية"، محذرًا أن أي جهة تحاول المساس بإيران قد تواجه عواقبها.
وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا مع توقف صادرات الطاقة
من الشرق الأوسط جراء الحرب.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة
ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.