الخارجية الروسية: لافروف وعراقجي يناقشان تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط

أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي أجريا اتصالا هاتفيا، لمناقشة تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط في أعقاب العدوان الأمريكي- الإسرائيلي المشترك ضد إيران".
ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "في 10 مارس (آذار)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران".وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي أجريا اتصالا هاتفيا، لمناقشة تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط في أعقاب العدوان الأمريكي- الإسرائيلي المشترك ضد إيران".
ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "في 10 مارس (آذار)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران".
وكان قد كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن "روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران".
وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية
في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".
وقال لافروف: "كل الدول، التي تعاني من عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هي شركاؤنا الاستراتيجيون، وندعم الحوار معهم. وسنبذل كل جهودنا للمساعدة في خلق مناخ يجعل هذه العملية مستحيلة، مع أعضاء آخرين محبين للسلام للمجتمع العالمي، وبينها الدول في مجلس الأمن للأمم المتحدة و الجمعية العامة".
وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.