إعلام: إصابة نحو 150 جنديا أمريكيا في الحرب على إيران

10.03.2026
وأفادت وكالة إعلامية غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بأن "ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا حتى الآن في الحرب ضد إيران".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأفادت وكالة إعلامية غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بأن "ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا حتى الآن في الحرب ضد إيران".
وأضافت الوكالة أن "الرقم أعلى بكثير من الرقم الذي أعلنه البنتاغون في السابق وهو 8 جنود أمريكيين جرحى بجروح خطيرة".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.