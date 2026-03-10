https://sarabic.ae/20260310/لأول-مرة-خلال-الحرب-أمريكا-تطلب-من-إسرائيل-الامتناع-عن-مهاجمة-منشآت-الطاقة-الإيرانية-1111319136.html
لأول مرة خلال الحرب... أمريكا تطلب من إسرائيل الامتناع عن مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن شنّ المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، لا سيما البنية التحتية النفطية.
كما أشارت الوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقيّد فيها الولايات المتحدة تحركات إسرائيل منذ بدء العملية ضد إيران.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
19:49 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 19:55 GMT 10.03.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن شنّ المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، لا سيما البنية التحتية النفطية.
وجاء في المقال: "بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على الوضع، طلبت إدارة ترامب، يوم الاثنين، من إسرائيل عدم شنّ المزيد من الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية، ولا سيما البنية التحتية النفطية".
كما أشارت الوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقيّد فيها الولايات المتحدة تحركات إسرائيل منذ بدء العملية ضد إيران.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.