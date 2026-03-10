https://sarabic.ae/20260310/الرئاسة-الإيرانية-بزشكيان-وبوتين-يناقشان-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1111318651.html
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وموسكو خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، كما شددا على... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "جرى بحث أهم قضايا التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، خلال هذا الاتصال، بما في ذلك العدوان الأمريكي- الصهيوني على إيران".وأوضح البيان الرئاسي أن الرئيس الإيراني أعرب عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لإيران.من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".
بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وموسكو خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، كما شددا على أهمية استمرار الاتصالات والتنسيق بين البلدين.
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "جرى بحث أهم قضايا التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، خلال هذا الاتصال، بما في ذلك العدوان الأمريكي- الصهيوني على إيران".
وأضافت: "شدد رئيسا البلدين على ضرورة مواصلة المشاورات والتنسيق بينهما على أعلى المستويات".
وأوضح البيان الرئاسي أن الرئيس الإيراني أعرب عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لإيران.
من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".