الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/الرئاسة-الإيرانية-بزشكيان-وبوتين-يناقشان-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1111318651.html
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وموسكو خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، كما شددا على... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T19:32+0000
2026-03-10T19:32+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_bab38aeccaefc62a645324a524171b36.jpg
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "جرى بحث أهم قضايا التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، خلال هذا الاتصال، بما في ذلك العدوان الأمريكي- الصهيوني على إيران".وأوضح البيان الرئاسي أن الرئيس الإيراني أعرب عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لإيران.من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".
https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-استهداف-المصالح-الأمريكية-يأتي-في-إطار-الدفاع-عن-البلاد-1111317341.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9f4d9c4f3ee3cf38298995a95eb6ca93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدين

19:32 GMT 10.03.2026
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وموسكو خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، كما شددا على أهمية استمرار الاتصالات والتنسيق بين البلدين.
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "جرى بحث أهم قضايا التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، خلال هذا الاتصال، بما في ذلك العدوان الأمريكي- الصهيوني على إيران".

وأضافت: "شدد رئيسا البلدين على ضرورة مواصلة المشاورات والتنسيق بينهما على أعلى المستويات".

وأوضح البيان الرئاسي أن الرئيس الإيراني أعرب عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لإيران.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
عراقجي: استهداف المصالح الأمريكية يأتي في إطار الدفاع عن البلاد
19:11 GMT
من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала