تغطية مباشرة لليوم الـ13 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. أزمة طاقة عالمية.. صور وفيديو

06:23 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 06:56 GMT 12.03.2026)
تستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، بل يستمر التصعيد وكرة النار تتدحرج من مكان إلى آخر وسط حالة من عدم اليقين فيما يخص حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات عبور الطاقة في العالم، فيما وسعت إيران ضرباتها الصاروخية.
"حزب الله" يعلن استهداف وحدة المهام البحرية الإسرائيلية في حيفا
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، أن "مقاتليه استهدفوا مقر وحدة المهام البحرية الخاصة شاييطت 13 داخل قاعدة قاعدة عتليت البحرية جنوبي حيفا شمال إسرائيل".
وقال البيان، إن "الهجوم وقع عند الساعة 04:10 فجر الخميس، حيث أُطلقت صلية من الصواريخ النوعية باتجاه القاعدة"، مضيفا أن العملية جاءت رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات في لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.
وزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج
أعربت وزارة النفط العراقية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج، ولا سيما الحوادث التي طالت بعض ناقلات النفط في الممرات البحرية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه التطورات تمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد التوتر في منطقة تُعد من أهم الممرات الحيوية للاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.
ترامب يحذر من أن الولايات المتحدة قادرة على جعل إعادة بناء إيران أمرا "شبه مستحيل"
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأمريكية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد.
تقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران
كشف مسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لمجلس الشيوخ، في إحاطة مغلقة يوم الثلاثاء، أن تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران تُقدّر بأكثر من 11.3 مليار دولار.