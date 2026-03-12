https://sarabic.ae/20260312/وزير-الخزانة-الأمريكي-يكشف-عن-تكلفة-العملية-ضد-إيران--1111428865.html
واشنطن تكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
واشنطن تكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، أن تكلفة العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت حتى الآن نحو 11 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T22:26+0000
2026-03-12T22:26+0000
2026-03-12T22:27+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
واشنطن تكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة Sky News الأمريكية: "الحرب حتى الآن كلفت الولايات المتحدة نحو 11 مليار دولار".وطُرح على وزير الخزانة الأمريكي سؤال حول ما إذا كان هناك مستوى معين من تكاليف العمليات القتالية ضد إيران قد يدفعه إلى التوجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقول إن الحرب لم تعد "في متناول القدرة المالية". ورد بيسنت قائلاً: "بالتأكيد لا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260312/تقرير-للبنتاغون-أكثر-من-11-مليار-دولار-تكلفة-الأيام-الستة-الأولى-من-الحرب-في-إيران-1111375489.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_125c24e0010d4535ee86b4d20816d04c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
22:26 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 22:27 GMT 12.03.2026)
كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، أن تكلفة العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت حتى الآن نحو 11 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه النفقات لا تزال ضمن القدرة المالية لواشنطن.
وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة Sky News الأمريكية: "الحرب حتى الآن كلفت الولايات المتحدة نحو 11 مليار دولار".
وطُرح على وزير الخزانة الأمريكي سؤال حول ما إذا كان هناك مستوى معين من تكاليف العمليات القتالية ضد إيران قد يدفعه إلى التوجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقول إن الحرب لم تعد "في متناول القدرة المالية". ورد بيسنت قائلاً: "بالتأكيد لا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.