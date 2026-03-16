الرئيس الإيراني: الدفاع عن البلاد حق طبيعي وإيران قادرة على تنفيذه

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الإيراني: الدفاع عن البلاد حق طبيعي وإيران قادرة على تنفيذه
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، بأنه أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم مبادرة بلاده بشن الحرب، وأوضح أن دفاعها ضد "أي غزو" حق طبيعي وهي... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
أخبار ايران اليوم
الحرب
وقال بزشكيان في منشور له على منصة "إكس": "في محادثتي مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أكدت أن إيران لم تبدأ هذه الحرب الفظيعة، إن الدفاع ضد الغزو حق طبيعي، ونحن نجيد ذلك".وتابع بزشكيان: "نتوقع من المجتمع الدولي إدانة هذا الغزو وإقناع المعتدين باحترام القوانين الدولية. مضيفا أن "بدء حرب من أجل الغزو، بناءً على معلومات كاذبة، هو عمل من العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.موسكو تحذر من تداعيات اقتصادية عالمية لمغامرة أمريكا وإسرائيل في إيرانلاريجاني: لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب إيران.. والشعب الإيراني تمكن من ردع المعتدي
سبوتنيك عربي
18:37 GMT 16.03.2026
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، بأنه أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم مبادرة بلاده بشن الحرب، وأوضح أن دفاعها ضد "أي غزو" حق طبيعي وهي قادرة على تنفيذه.
وقال بزشكيان في منشور له على منصة "إكس": "في محادثتي مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أكدت أن إيران لم تبدأ هذه الحرب الفظيعة، إن الدفاع ضد الغزو حق طبيعي، ونحن نجيد ذلك".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "استخدام القواعد الأمريكية في المنطقة ضد إيران، بهدف إرباك علاقاتنا مع جيراننا، يجب أن يتوقف".

وأوضح أن "السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما مع تجاهل الغزو الصهيوني-الأمريكي لبلادنا"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تستسلم للمتنمرين".

وتابع بزشكيان: "نتوقع من المجتمع الدولي إدانة هذا الغزو وإقناع المعتدين باحترام القوانين الدولية. مضيفا أن "بدء حرب من أجل الغزو، بناءً على معلومات كاذبة، هو عمل من العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين".
وختم الرئيس الإيراني المنشور بالقول إن "الحديث عن إنهاء الحرب لا معنى له، حتى نضمن أنه لن تكون هناك هجمات أخرى على أرضنا في المستقبل".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
