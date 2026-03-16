https://sarabic.ae/20260316/الرئيس-الإيراني-الدفاع-عن-البلاد-حق-طبيعي-وإيران-قادرة-على-تنفيذه-1111564560.html

الرئيس الإيراني: الدفاع عن البلاد حق طبيعي وإيران قادرة على تنفيذه

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، بأنه أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم مبادرة بلاده بشن الحرب، وأوضح أن دفاعها ضد "أي غزو" حق طبيعي وهي...

2026-03-16T18:37+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

أخبار ايران اليوم

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_96b867ffd8a899274e87ecfc086fe436.jpg

وقال بزشكيان في منشور له على منصة "إكس": "في محادثتي مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أكدت أن إيران لم تبدأ هذه الحرب الفظيعة، إن الدفاع ضد الغزو حق طبيعي، ونحن نجيد ذلك".وتابع بزشكيان: "نتوقع من المجتمع الدولي إدانة هذا الغزو وإقناع المعتدين باحترام القوانين الدولية. مضيفا أن "بدء حرب من أجل الغزو، بناءً على معلومات كاذبة، هو عمل من العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.موسكو تحذر من تداعيات اقتصادية عالمية لمغامرة أمريكا وإسرائيل في إيرانلاريجاني: لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب إيران.. والشعب الإيراني تمكن من ردع المعتدي

https://sarabic.ae/20260315/طهران-تحذر-من-مؤامرة-لافتعال-حادثة-شبيهة-بـ11-سبتمبر-واتهام-إيران-1111522729.html

https://sarabic.ae/20260315/عراقجي-واشنطن-طورت-مسيرة-شبيهة-بـشاهد-وتستخدمها-لضرب-أهداف-في-دول-عربية-1111513693.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

