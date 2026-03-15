طهران تحذر من مؤامرة لافتعال حادثة شبيهة بـ11 سبتمبر واتهام إيران

سبوتنيك عربي

حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيران​ي، علي لاريجاني، من مؤامرة لافتعال حادثة شبيهة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) واتهام إيران بها. 15.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-15T15:06+0000

وقال لاريجاني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الأحد: "لقد تردّد أن ما تبقّى من شبكة إبستين يعمل على إعداد مؤامرةٍ تهدف إلى افتعال حادثةٍ على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تمهيداً لاتهام إيران بالوقوف وراءها". وأوضح: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض من حيث المبدأ مثل هذه المخططات والعمليات الإرهابية، ولا تخوض حرباً مع الشعب الأمريكي. وما تقوم به اليوم ليس إلا دفاعا مشروعا عن نفسها في مواجهة العدوان الذي شنته أمريكا وإسرائيل عليها. ومع ذلك فإن هذا الدفاع يمارس بكل قوة وصلابة، حتى يعاقب المعتدون ويردعوا عن مواصلة عدوانهم".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.عراقجي: واشنطن طورت مسيرة شبيهة بـ"شاهد" وتستخدمها لضرب أهداف في دول عربية

