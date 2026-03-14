عراقجي: إيران تتبع مبدأ "العين بالعين" في الرد على الهجمات الأمريكية

سبوتنيك عربي

وعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن "الجميع سيرون قريباً المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي"، مؤكداً أنه يؤدي مهامه على أكمل وجه. 14.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "إم إس ناو" التلفزيونية: "سيرى الجميع قريباً أن المرشد الجديد يؤدي مهامه على أكمل وجه. إنه يؤدي واجباته بالفعل".وأكد أن نظام الحكم في إيران لا يعتمد على فرد أو جماعة بعينها، وأن هيكله يعمل بكفاءة.وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن إيران ستهاجم البنية التحتية لشركات الطاقة الأمريكية في حال تعرض منشآتها النفطية لهجمات.كما صرح وزير الخارجية الإيراني بأن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا، مع فرض قيود على سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما فقط.وقال عراقجي "إن أوروبا ارتكبت خطأً فادحاً بدعمها للولايات المتحدة في حربها مع إيران، أملاً في أن يساعدها ذلك في مواجهتها مع روسيا".وكان الجيش الإيراني توعّد في وقت سابق اليوم، بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط "إلى رماد"، وفق تعبيره، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة "خرج".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260314/الدفاع-الكويتية-تعرض-3-من-منتسبي-القوات-المسلحة-لإصابات-طفيفة-جراء-هجوم-مسيرات-معادية-1111494869.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

