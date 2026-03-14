تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
الدفاع الكويتية: تعرض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة جراء هجوم مسيرات معادية
أعلن وزارة الدفاع الكويتية، اليوم السبت، أن "منظومة الدفاع الجوي رصدت منذ فجر اليوم سبع طائرات مسيّرة معادية". 14.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إنه "تم تدمير ثلاث منها، فيما سقطت طائرتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا أي خطر".واضاف "واستهدفت طائرتان مسيّرتان قاعد أحمد الجابر الجوية، نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة، وإصابة ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة إصابات طفيفة، حيث تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة".وأكد العقيد العطوان، أن "القوات المسلحة الكويتية جاهزة بشكل كامل لحماية أمن الوطن وصون سيادته".جاء ذلك في كلمة وجهها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث شدد على "حق الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها رداً على العدوان السافر، وذلك بما يتناسب مع طبيعته وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء الكويتية - كونا.وقال أمير الكويت إن "وطننا خط أحمر"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو سيادتها، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بالعدوان الغاشم.وأضاف أن الاعتداءات التي طالت بعض الدول الشقيقة تمثل اعتداءً على أمن المنطقة بأسرها، ما يستدعي موقفاً موحداً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وأفادت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد الماضي، بأن خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في ظل استمرار الضربات في المنطقة.وذكر متحدث رسمي باسم الوزارة، وفق منشور للجيش الكويتي عبر منصة "إكس"، أن "خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في استهداف مباشر لبنية تحتية حيوية".وأضاف المتحدث أن القوات الكويتية كانت "تتصدى لموجة من الطائرات المسيّرة المعادية"، التي اخترقت المجال الجوي للبلاد.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
17:12 GMT 14.03.2026
© REUTERSصورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026
صورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
أعلن وزارة الدفاع الكويتية، اليوم السبت، أن "منظومة الدفاع الجوي رصدت منذ فجر اليوم سبع طائرات مسيّرة معادية".
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إنه "تم تدمير ثلاث منها، فيما سقطت طائرتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا أي خطر".
واضاف "واستهدفت طائرتان مسيّرتان قاعد أحمد الجابر الجوية، نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة، وإصابة ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة إصابات طفيفة، حيث تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة".
وأكد العقيد العطوان، أن "القوات المسلحة الكويتية جاهزة بشكل كامل لحماية أمن الوطن وصون سيادته".
وأكد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن الكويت مرت عبر تاريخها بمحطات صعبة وخرجت منها أكثر قوة وصلابة.
جاء ذلك في كلمة وجهها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث شدد على "حق الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها رداً على العدوان السافر، وذلك بما يتناسب مع طبيعته وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء الكويتية - كونا.
وقال أمير الكويت إن "وطننا خط أحمر"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو سيادتها، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بالعدوان الغاشم.
وأضاف أن الاعتداءات التي طالت بعض الدول الشقيقة تمثل اعتداءً على أمن المنطقة بأسرها، ما يستدعي موقفاً موحداً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
كما شدد على أن اليقظة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مؤسسات الدولة فقط، داعياً إلى تحصين المجتمع من الشائعات ومحاولات إثارة الفتن، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.
وأفادت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد الماضي، بأن خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في ظل استمرار الضربات في المنطقة.
وذكر متحدث رسمي باسم الوزارة، وفق منشور للجيش الكويتي عبر منصة "إكس"، أن "خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في استهداف مباشر لبنية تحتية حيوية".
وأضاف المتحدث أن القوات الكويتية كانت "تتصدى لموجة من الطائرات المسيّرة المعادية"، التي اخترقت المجال الجوي للبلاد.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
