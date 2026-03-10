حين تسببت "عاصفة الصحراء" الأمريكية بكارثة بيئية في الكويت... الأزمات اللاحقة لحروب واشنطن

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
حين تسببت "عاصفة الصحراء" الأمريكية بكارثة بيئية في الكويت... الأزمات اللاحقة لحروب واشنطن
سبوتنيك عربي
تحولت الكويت في كارثة بيئية غير مسبوقة، لا تزال تداعياتها ملموسة حتى اليوم، إلى ساحة لأسوأ أزمة بيئية في تاريخ المنطقة إثر حرب "عاصفة الصحراء" التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991.
الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت
العالم العربي
فقبل انسحابها إثر الهجوم البري للتحالف الدولي، قامت القوات العراقية آنذاك بتفجير وتخريب نحو 80% من آبار النفط الكويتية، التي يزيد عددها على ألف بئر.واشتعلت النيران في أكثر من 500 بئر نفطي، لتقذف ما يقدر بنحو 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا في الهواء على شكل أعمدة لهب ودخان أسود كثيف.كما تسببت الأمطار في تساقط ما عرف إعلاميًا باسم "المطر الأسود"، الملوث بالنفط المتساقط من السماء، وغصت الأرض بنحو 700 بحيرة نفطية غطت مساحات شاسعة من الصحراء، ما جعل الأرض أشبه بإسفنجة مشبعة بالنفط.أما على الصعيد الصحي، فقد عانى السكان من أمراض في الجهاز التنفسي وحساسية في العيون، وما زال الأطباء يحذرون من ازدياد حالات السرطان وأمراض الرئة بين من عاصروا تلك الفترة، وخاصة الأطفال الذين أطلق عليهم لاحقاً "أطفال كارثة النفط".وبينما لا تزال بعض المناطق تحتفظ بآثار تلك الكارثة كشاهد على الدمار، تتجه الأنظار اليوم نحو مخاوف من تكرار سيناريو بيئي مماثل في ظل الحروب الجديدة في المنطقة.الغزو الأمريكي للعراق وبدء الحرب عليه
الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت
الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, العالم العربي
08:23 GMT 10.03.2026
تحولت الكويت في كارثة بيئية غير مسبوقة، لا تزال تداعياتها ملموسة حتى اليوم، إلى ساحة لأسوأ أزمة بيئية في تاريخ المنطقة إثر حرب "عاصفة الصحراء" التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991.
فقبل انسحابها إثر الهجوم البري للتحالف الدولي، قامت القوات العراقية آنذاك بتفجير وتخريب نحو 80% من آبار النفط الكويتية، التي يزيد عددها على ألف بئر.
واشتعلت النيران في أكثر من 500 بئر نفطي، لتقذف ما يقدر بنحو 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا في الهواء على شكل أعمدة لهب ودخان أسود كثيف.

وحوّلت السحب الهائلة من الدخان الأسود سماء الكويت إلى ليل دامس في وضح النهار، واضطر السائقون إلى تشغيل أنوار سياراتهم في منتصف النهار.

كما تسببت الأمطار في تساقط ما عرف إعلاميًا باسم "المطر الأسود"، الملوث بالنفط المتساقط من السماء، وغصت الأرض بنحو 700 بحيرة نفطية غطت مساحات شاسعة من الصحراء، ما جعل الأرض أشبه بإسفنجة مشبعة بالنفط.
الغزو الأمريكي للعراق 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
في الذكرى 21 للغزو.. هل حققت أمريكا الديمقراطية والأمن للعراق؟
21 مارس 2024, 18:39 GMT
لم يقتصر الدمار على البيئة فحسب، بل طالت الخسائر الاقتصادية أيضًا، حيث قدرت قيمة النفط المحترق يومها بأكثر من 87 مليون دولار.
أما على الصعيد الصحي، فقد عانى السكان من أمراض في الجهاز التنفسي وحساسية في العيون، وما زال الأطباء يحذرون من ازدياد حالات السرطان وأمراض الرئة بين من عاصروا تلك الفترة، وخاصة الأطفال الذين أطلق عليهم لاحقاً "أطفال كارثة النفط".
وبينما لا تزال بعض المناطق تحتفظ بآثار تلك الكارثة كشاهد على الدمار، تتجه الأنظار اليوم نحو مخاوف من تكرار سيناريو بيئي مماثل في ظل الحروب الجديدة في المنطقة.
الغزو الأمريكي للعراق وبدء الحرب عليه
