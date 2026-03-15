https://sarabic.ae/20260315/عراقجي-واشنطن-طورت-مسيرة-شبيهة-بـشاهد-وتستخدمها-لضرب-أهداف-في-دول-عربية-1111513693.html
عراقجي: واشنطن طورت مسيرة شبيهة بـ"شاهد" وتستخدمها لضرب أهداف في دول عربية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأمريكيين طوّروا طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية "شاهد"، لاستهداف أهداف في دول عربية، مشيرًا إلى أن "الضربات... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
أخبار الخليج
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110803320_0:101:1899:1169_1920x0_80_0_0_343656624a0f8b7e744e53812cc191dc.jpg
"الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110803320_14:0:1703:1267_1920x0_80_0_0_aecaec6fae23491f0a45890b05468490.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأمريكيين طوّروا طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية "شاهد"، لاستهداف أهداف في دول عربية، مشيرًا إلى أن "الضربات التي تنفذها إيران تستهدف قواعد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي: "طهران حصلت على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تطلقان أيضًا هجمات من نقاط محددة باتجاه دول عربية".
ووفقا له، فإن "الأمريكيين طوّروا طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية "شاهد" تحمل اسم "لوكاس"، وتُستخدم لاستهداف أهداف في دول عربية"، وأكد أن هذه المعلومات قيد الدراسة.
وأضاف لوسائل إعلام عربية: "الاتصالات مستمرّة مع دول الجوار، بما في ذلك قطر والسعودية وعُمان، وإن التواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب، مع تأكيد طهران استعدادها لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل".
ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يوم الخميس الماضي، إلى حل الصراع في الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية والحوار، مؤكدين أنه لدول الشرق الأوسط حق الرد على الهجمات الإيرانية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: "أكد الوزراء مجددًا التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان في هذا الصدد، ومؤكدين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.