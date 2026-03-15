عراقجي: واشنطن طورت مسيرة شبيهة بـ"شاهد" وتستخدمها لضرب أهداف في دول عربية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأمريكيين طوّروا طائرة مسيّرة مشابهة للمسيّرة الإيرانية "شاهد"، لاستهداف أهداف في دول عربية، مشيرًا إلى أن "الضربات...

وقال عراقجي: "طهران حصلت على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تطلقان أيضًا هجمات من نقاط محددة باتجاه دول عربية".وأضاف لوسائل إعلام عربية: "الاتصالات مستمرّة مع دول الجوار، بما في ذلك قطر والسعودية وعُمان، وإن التواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب، مع تأكيد طهران استعدادها لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل".وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: "أكد الوزراء مجددًا التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان في هذا الصدد، ومؤكدين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني."الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا

https://sarabic.ae/20260314/عراقجي-إيران-تتبع-مبدأ-العين-بالعين-في-الرد-على-الهجمات-الأمريكية-1111495644.html

