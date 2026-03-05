https://sarabic.ae/20260305/الناتو-يعلن-عدم-تفعيل-المادة-الخامسة-على-خلفية-إسقاط-صاروخ-في-أجواء-تركيا--1111089144.html

"الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، اليوم الخميس، أن الحلف لن يُفعّل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي بسبب حادثة إطلاق الصواريخ باتجاه... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39031d7aba1473678aafd1f8bd906c1b.jpg

وأجاب روته خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" على سؤال حول هذا الموضوع قائلا: "أعتقد أن المادة الخامسة ليست مطروحة في هذه الحالة، لا أحد يتحدث عن المادة الخامسة".وفي وقت سابق، دمرت قوات الدفاع الصاروخي التابعة لحلف الناتو صاروخا باليستيا، يعتقد أنه أُطلق من إيران، في سماء تركيا يوم أمس الأربعاء. وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح سابقا بأن الحلف على أهبة الاستعداد لتفعيل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي في حال نشوب حرب ضد إيران.وقال روته في مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن تفعيل المادة 5 من معاهدة الناتو بشأن الدفاع الجماعي في سياق الحرب التي تشنها أمريكا ضد إيران: "لقد استعدينا لذلك. ولهذا فإن ما نقوم به الآن كحلف شمال الأطلسي هو ضمان أن نحمي كل شبر من أراضي الناتو بشكل كامل وعلى مدار 360 درجة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

