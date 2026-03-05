https://sarabic.ae/20260305/الناتو-يعلن-عدم-تفعيل-المادة-الخامسة-على-خلفية-إسقاط-صاروخ-في-أجواء-تركيا--1111089144.html
"الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا
"الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا
سبوتنيك عربي
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، اليوم الخميس، أن الحلف لن يُفعّل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي بسبب حادثة إطلاق الصواريخ باتجاه... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T11:18+0000
2026-03-05T11:18+0000
2026-03-05T11:18+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39031d7aba1473678aafd1f8bd906c1b.jpg
وأجاب روته خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" على سؤال حول هذا الموضوع قائلا: "أعتقد أن المادة الخامسة ليست مطروحة في هذه الحالة، لا أحد يتحدث عن المادة الخامسة".وفي وقت سابق، دمرت قوات الدفاع الصاروخي التابعة لحلف الناتو صاروخا باليستيا، يعتقد أنه أُطلق من إيران، في سماء تركيا يوم أمس الأربعاء. وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح سابقا بأن الحلف على أهبة الاستعداد لتفعيل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي في حال نشوب حرب ضد إيران.وقال روته في مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن تفعيل المادة 5 من معاهدة الناتو بشأن الدفاع الجماعي في سياق الحرب التي تشنها أمريكا ضد إيران: "لقد استعدينا لذلك. ولهذا فإن ما نقوم به الآن كحلف شمال الأطلسي هو ضمان أن نحمي كل شبر من أراضي الناتو بشكل كامل وعلى مدار 360 درجة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-التركية-أنقرة-تحتفظ-بحق-الرد-على-أي-اعتداء-ومستمرة-في-التنسيق-مع-الناتو-والحلفاء-1111082046.html
https://sarabic.ae/20260304/الناتو-يستعد-لتفعيل-مادة-الدفاع-المشترك-في-سياق-الحرب-ضد-إيران-1111069603.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4f58de70946ce21245d5cab1b84c870.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
"الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، اليوم الخميس، أن الحلف لن يُفعّل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي بسبب حادثة إطلاق الصواريخ باتجاه الأجواء التركية.
وأجاب روته خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" على سؤال حول هذا الموضوع قائلا: "أعتقد أن المادة الخامسة ليست مطروحة في هذه الحالة، لا أحد يتحدث عن المادة الخامسة".
وتابع: "الأهم من ذلك، أن خصومنا رأوا أمس مدى قوة حلف الناتو ويقظته، بل وربما ازدادت يقظته منذ يوم السبت، نظرًا للوضع الراهن في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، دمرت قوات الدفاع الصاروخي التابعة لحلف الناتو صاروخا باليستيا، يعتقد أنه أُطلق من إيران، في سماء تركيا يوم أمس الأربعاء. وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح سابقا بأن الحلف على أهبة الاستعداد لتفعيل المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي في حال نشوب حرب ضد إيران.
وقال روته في مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن تفعيل المادة 5 من معاهدة الناتو بشأن الدفاع الجماعي في سياق الحرب التي تشنها أمريكا ضد إيران: "لقد استعدينا لذلك. ولهذا فإن ما نقوم به الآن كحلف شمال الأطلسي هو ضمان أن نحمي كل شبر من أراضي الناتو بشكل كامل وعلى مدار 360 درجة".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.