https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-التركية-أنقرة-تحتفظ-بحق-الرد-على-أي-اعتداء-ومستمرة-في-التنسيق-مع-الناتو-والحلفاء-1111082046.html

الدفاع التركية: أنقرة تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء ومستمرة في التنسيق مع الناتو والحلفاء

الدفاع التركية: أنقرة تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء ومستمرة في التنسيق مع الناتو والحلفاء

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة تحتفظ بحق الرد على "المواقف العدوانية" بغض النظر عن مصدرها، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع حلف الناتو والحلفاء. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T09:27+0000

2026-03-05T09:27+0000

2026-03-05T09:39+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101356/32/1013563262_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_1fa5096e87c114c3bd48d6e6ac28804c.jpg

وأضافت الوزارة أن أعمال الجماعة الكردية الانفصالية المسلحة تهدد أمن إيران واستقرار المنطقة، مشددة على أن تركيا تتابع عن كثب تحركات الجماعة الكردية الإيرانية المسلحة والتطورات الإقليمية لضمان الأمن على حدودها، حسب وكالة "الأناضول" التركية.كما نفت وزارة الدفاع التركية صحة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية التي زعمت وجود تحركات هجرة جماعية من إيران إلى الحدود التركية.وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، أنها دمرت أهدافا تابعة لجماعات انفصالية حاولت التسلل عبر الحدود الغربية للبلاد.وأكدت وزارة الاستخبارات أنها ترصد جميع التحركات على الحدود، مشددة على أنها ستعمل على إحباط أي مخطط أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى زعزعة الأمن الوطني أو استغلال الوضع الراهن.وكانت إيران أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق.وفي وقت سابق، نفى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صحة التقارير التي تحدثت عن هجوم للأكراد العراقيين على إيران.من جانبه، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن التقارير عن تورط إقليم كردستان في دعم المعارضة الكردية الإيرانية غير صحيحة، مؤدا أنه ليس طرفا في هذه الحرب وهدفه الحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا وخارجها.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260304/طهران-تنفي-دخول-مسلحين-إلى-إيران-عبر-الحدود-مع-إقليم-كردستان-العراق-1111070268.html

https://sarabic.ae/20260305/إيران-تعلن-استهداف-مقار-مجموعات-كردية-في-كردستان-العراق-1111074957.html

https://sarabic.ae/20260304/إقليم-كردستان-العراق-ينفي-تقارير-عن-هجوم-للأكراد-على-إيران-1111070883.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم