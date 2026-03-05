https://sarabic.ae/20260305/إيران-تعلن-استهداف-مقار-مجموعات-كردية-في-كردستان-العراق-1111074957.html
04:40 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 05:18 GMT 05.03.2026)
أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في منشور على تطبيق "تلغرام"، نقلا عن بيان عسكري قوله: "استهدفنا مقار جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ".
وفي وقت سابق، نفى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صحة التقارير التي تحدثت عن هجوم للأكراد العراقيين على إيران.
وقال بارزاني: "لم يعبر أي كردي عراقي الحدود وما تردد بهذا الشأن باطل تمامًا".
من جانبه، أكد مسؤول أمني إيراني، أن الأمن على الحدود مع العراق مستتب، مشدداً على أن القوات الإيرانية "تدافع عن سيادة إيران وحدودها".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.