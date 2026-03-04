https://sarabic.ae/20260304/إقليم-كردستان-العراق-ينفي-تقارير-عن-هجوم-للأكراد-على-إيران-1111070883.html
إقليم كردستان العراق ينفي تقارير عن هجوم للأكراد على إيران
نفى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، صحة التقارير التي تحدثت عن هجوم للأكراد العراقيين على إيران. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بارزاني: "لم يعبر أي كردي عراقي الحدود وما تردد بهذا الشأن باطل تمامًا".من جانبه، أكد نائب رئيس مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق عزيز أحمد عدم صحة التقارير. وقال أحمد في منشور على منصة "إكس": "لم يعبر أي كردي عراقي الحدود. هذا كذب واضح".وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمني إيراني، أن الأمن على الحدود مع العراق مستتب، مشدداً على أن القوات الإيرانية "تدافع عن سيادة إيران وحدودها".وأضافت وكالة تسنيم، نقلاً عن مصدر مطلع، أن القوات العسكرية والأمنية الإيرانية "تدافع بشكل كامل عن حدود البلاد"، نافية في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ جماعات كردية هجومًا بريًا داخل الأراضي الإيرانية.وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
