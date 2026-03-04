https://sarabic.ae/20260304/طهران-تنفي-دخول-مسلحين-إلى-إيران-عبر-الحدود-مع-إقليم-كردستان-العراق-1111070268.html

طهران تنفي دخول مسلحين إلى إيران عبر الحدود مع إقليم كردستان العراق

طهران تنفي دخول مسلحين إلى إيران عبر الحدود مع إقليم كردستان العراق

أكد مسؤول أمني إيراني، اليوم الأربعاء، أن الأمن على الحدود مع العراق مستتب، مشدداً على أن القوات الإيرانية "تدافع عن سيادة إيران وحدودها". 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت وكالة تسنيم، نقلاً عن مصدر مطلع، أن القوات العسكرية والأمنية الإيرانية "تدافع بشكل كامل عن حدود البلاد"، نافية في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ جماعات كردية هجومًا بريًا داخل الأراضي الإيرانية.كما نقلت الوكالة عن المسؤول نفيه لهذه التقارير، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحركات عسكرية كردية داخل إيران.في المقابل، قال مسؤول في حكومة إقليم كردستان إنه "لم يعبر أي كردي عراقي الحدود مع إيران"، رافضًا الرواية المتداولة بشأن أي عملية عبور أو هجوم بري.وكانت قناة "فوكس نيوز" قد ذكرت، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، أن الأكراد العراقيين بدأوا هجومًا بريًا داخل إيران. وكتبت الصحفية الأمريكية جنيفر غريفين على منصة "إكس" أن "آلاف الأكراد العراقيين بدأوا هجومًا بريًا في إيران"، وفق ما نقلته عن المسؤول الأمريكي.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تقارير عن تبادل ضربات عسكرية خلال الفترة الأخيرة بين أطراف في المنطقة، وما رافقها من اتهامات ونفي متبادل بشأن العمليات الميدانية.

