الحرس الثوري الإيراني يدمر 7 محطات رادار أمريكية متطورة

دمر الحرس الثوري الإيراني أكثر من 7 رادارات أمريكية متطورة، مما أدى إلى تعطيل عمل الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، وفقًا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية
وجاء في البيان، اليوم الأربعاء، أن "التدمير الناجح لأكثر من سبعة رادارات متطورة قد أعمى أعين الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط"، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
دمر الحرس الثوري الإيراني أكثر من 7 رادارات أمريكية متطورة، مما أدى إلى تعطيل عمل الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، وفقًا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للحرس الثوري.
وجاء في البيان، اليوم الأربعاء، أن "التدمير الناجح لأكثر من سبعة رادارات متطورة قد أعمى أعين الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط"، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف
، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.