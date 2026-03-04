https://sarabic.ae/20260304/عراقجي-القوات-المسلحة-الإيرانية-لن-تتوقف-حتى-إزالة-خطر-الأعداء-بالكامل-1111068414.html
عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتوقف حتى إزالة خطر الأعداء بالكامل
عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتوقف حتى إزالة خطر الأعداء بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تهدأ حتى يتم "دفع شر الأعداء" بشكل كامل،... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T21:10+0000
2026-03-04T21:10+0000
2026-03-04T21:10+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء: "أجرى عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، اتصالًا هاتفيا بحثا خلاله تطورات المنطقة".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الردود الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد والأهداف المستخدمة في التخطيط وتنفيذ العمليات ضد إيران، مشددا على أن ذلك "يتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي".كما أشار عراقجي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وتركيا، في ضوء تقارير عن "تحركات إرهابية" في المنطقة، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة ما وصفه بـ"مخططات الكيان الصهيوني ضد المنطقة".
https://sarabic.ae/20260304/عراقجي-اغتيال-خامنئي-وقتل-175-تلميذة-جرائم-يجب-إدانتها-دوليا-1111064967.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تركيا اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تركيا اليوم
عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتوقف حتى إزالة خطر الأعداء بالكامل
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تهدأ حتى يتم "دفع شر الأعداء" بشكل كامل، مشيرا إلى أن الردود الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد التي تُستخدم لتنفيذ العمليات ضد إيران وتتماشى مع القانون الدولي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء: "أجرى عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، اتصالًا هاتفيا بحثا خلاله تطورات المنطقة".
واستعرض عراقجي خلال الاتصال ما وصفه بـ"الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال الأيام الخمسة من عدوانهما العسكري ضد إيران"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية "لن تهدأ ولن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها حتى يتم دفع شر الأعداء بشكل كامل"، بحسب البيان.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الردود الدفاعية الإيرانية
تستهدف القواعد والأهداف المستخدمة في التخطيط وتنفيذ العمليات ضد إيران، مشددا على أن ذلك "يتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي".
كما أشار عراقجي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وتركيا، في ضوء تقارير عن "تحركات إرهابية" في المنطقة، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة ما وصفه بـ"مخططات الكيان الصهيوني ضد المنطقة
".