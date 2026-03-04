عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتوقف حتى إزالة خطر الأعداء بالكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/عراقجي-القوات-المسلحة-الإيرانية-لن-تتوقف-حتى-إزالة-خطر-الأعداء-بالكامل-1111068414.html
عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتوقف حتى إزالة خطر الأعداء بالكامل
عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتوقف حتى إزالة خطر الأعداء بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تهدأ حتى يتم "دفع شر الأعداء" بشكل كامل،... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T21:10+0000
2026-03-04T21:10+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء: "أجرى عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، اتصالًا هاتفيا بحثا خلاله تطورات المنطقة".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الردود الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد والأهداف المستخدمة في التخطيط وتنفيذ العمليات ضد إيران، مشددا على أن ذلك "يتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي".كما أشار عراقجي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وتركيا، في ضوء تقارير عن "تحركات إرهابية" في المنطقة، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة ما وصفه بـ"مخططات الكيان الصهيوني ضد المنطقة".
https://sarabic.ae/20260304/عراقجي-اغتيال-خامنئي-وقتل-175-تلميذة-جرائم-يجب-إدانتها-دوليا-1111064967.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تركيا اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تركيا اليوم

عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية لن تتوقف حتى إزالة خطر الأعداء بالكامل

21:10 GMT 04.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تهدأ حتى يتم "دفع شر الأعداء" بشكل كامل، مشيرا إلى أن الردود الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد التي تُستخدم لتنفيذ العمليات ضد إيران وتتماشى مع القانون الدولي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء: "أجرى عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، اتصالًا هاتفيا بحثا خلاله تطورات المنطقة".

واستعرض عراقجي خلال الاتصال ما وصفه بـ"الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال الأيام الخمسة من عدوانهما العسكري ضد إيران"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية "لن تهدأ ولن تتوانى عن استخدام كامل قدراتها حتى يتم دفع شر الأعداء بشكل كامل"، بحسب البيان.

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
عراقجي: اغتيال خامنئي وقتل 175 تلميذة جرائم يجب إدانتها دوليا
20:19 GMT
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الردود الدفاعية الإيرانية تستهدف القواعد والأهداف المستخدمة في التخطيط وتنفيذ العمليات ضد إيران، مشددا على أن ذلك "يتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي".
كما أشار عراقجي إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وتركيا، في ضوء تقارير عن "تحركات إرهابية" في المنطقة، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة ما وصفه بـ"مخططات الكيان الصهيوني ضد المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала