https://sarabic.ae/20260305/الاستخبارات-الإيرانية-تعلن-استهداف-أوكار-انفصاليين-خططوا-لشن-هجمات-عبر-الحدود-الغربية-1111078420.html

الاستخبارات الإيرانية تعلن استهداف "أوكار انفصاليين" خططوا لشن هجمات عبر الحدود الغربية

الاستخبارات الإيرانية تعلن استهداف "أوكار انفصاليين" خططوا لشن هجمات عبر الحدود الغربية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، أنها دمرت أهدافا تابعة لجماعات انفصالية حاولت التسلل عبر الحدود الغربية للبلاد. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T07:38+0000

2026-03-05T07:38+0000

2026-03-05T07:38+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

إيران

أخبار كردستان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085032230_0:1:1724:971_1920x0_80_0_0_a24f06d632508b2cac4cd086cf09d858.jpg

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "هذه الجماعات حاولت استغلال الحرب الجارية بدعم من العدو الأمريكي والإسرائيلي لشن عمليات داخل إيران".وأكدت وزارة الاستخبارات أنها ترصد جميع التحركات على الحدود، مشددة على أنها ستعمل على إحباط أي مخطط أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى زعزعة الأمن الوطني أو استغلال الوضع الراهن.وكانت إيران أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق.وفي وقت سابق، نفى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صحة التقارير التي تحدثت عن هجوم للأكراد العراقيين على إيران.وقال بارزاني: "لم يعبر أي كردي عراقي الحدود وما تردد بهذا الشأن باطل تمامًا".من جانبه، أكد مسؤول أمني إيراني، أن الأمن على الحدود مع العراق مستتب، مشدداً على أن القوات الإيرانية "تدافع عن سيادة إيران وحدودها".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260304/إقليم-كردستان-العراق-ينفي-تقارير-عن-هجوم-للأكراد-على-إيران-1111070883.html

https://sarabic.ae/20260304/طهران-تنفي-دخول-مسلحين-إلى-إيران-عبر-الحدود-مع-إقليم-كردستان-العراق-1111070268.html

العراق

أخبار إيران

إيران

أخبار كردستان

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم