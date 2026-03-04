https://sarabic.ae/20260304/الناتو-يستعد-لتفعيل-مادة-الدفاع-المشترك-في-سياق-الحرب-ضد-إيران-1111069603.html
"الناتو" يستعد لتفعيل مادة الدفاع المشترك في سياق الحرب ضد إيران
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، اليوم الأربعاء، بأن الحلف استعد لاحتمال تفعيل المادة 5 من معاهدة الحلف بشأن الدفاع الجماعي في سياق الحرب ضد إيران.
وقال روته في مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن تفعيل المادة 5 من معاهدة الناتو بشأن الدفاع الجماعي في سياق الحرب التي تشنها أمريكا ضد إيران: "لقد استعددنا لذلك. ولهذا فإن ما نقوم به الآن كحلف شمال الأطلسي هو ضمان أن نحمي كل شبر من أراضي الناتو بشكل كامل وعلى مدار 360 درجة".وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
