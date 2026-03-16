لاريجاني: لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب إيران.. والشعب الإيراني تمكن من ردع المعتدي

سبوتنيك عربي

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى مسلمي العالم قال فيها إن أي دولة إسلامية لم تقف إلى جانب الشعب الإيراني،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T16:04+0000

وأوضح لاريجاني، في رسالة نشرها عبر "تلغرام"، أنه "باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية فقط، لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب الشعب الإيراني"، مضيفاً أن "الشعب الإيراني تمكن بإرادته القوية من قمع العدو المعتدي حتى أصبح اليوم عاجزاً عن إيجاد مخرج من هذا المأزق الاستراتيجي". وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده "ماضية في طريق المقاومة في مواجهة الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، أي الولايات المتحدة وإسرائيل،" على حد قوله. ودعا لاريجاني الحكومات الإسلامية إلى إعادة النظر في مواقفها، قائلاً إن "الولايات المتحدة لا وفاء لها، وإن إسرائيل عدو لكم"، مطالباً بالتوقف "للتفكير في مستقبل المنطقة". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260316/إيران-تعلن-مهاجمة-شركة-رافائيل-الإسرائيلية-لتصنيع-الأسلحة-1111551246.html

https://sarabic.ae/20260316/لافروف-أخطأ-أولئك-الذين-اعتقدوا-بإمكانهم-غزو-إيران-في-يوم-واحد-1111549000.html

https://sarabic.ae/20260316/إعلام-أمريكا-تستنفذ-مخزونها-من-صواريخ-توماهوك-في-العملية-ضد-إيران-1111548813.html

