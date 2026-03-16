أمساليوم
بث مباشر
لاريجاني: لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب إيران.. والشعب الإيراني تمكن من ردع المعتدي
سبوتنيك عربي
16:04 GMT 16.03.2026
وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى مسلمي العالم قال فيها إن أي دولة إسلامية لم تقف إلى جانب الشعب الإيراني، مؤكداً أن الإيرانيين تمكنوا رغم ذلك من مواجهة المعتدي وقمعه.
وأوضح لاريجاني، في رسالة نشرها عبر "تلغرام"، أنه "باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية فقط، لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب الشعب الإيراني"، مضيفاً أن "الشعب الإيراني تمكن بإرادته القوية من قمع العدو المعتدي حتى أصبح اليوم عاجزاً عن إيجاد مخرج من هذا المأزق الاستراتيجي".
إيران تعلن مهاجمة شركة "رافائيل" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة
وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده "ماضية في طريق المقاومة في مواجهة الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، أي الولايات المتحدة وإسرائيل،" على حد قوله.
وأضاف لاريجاني أن بعض الدول "ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت إيران عدواً لها بسبب استهداف قواعد ومصالح أمريكية وإسرائيلية على أراضيها"، معتبراً أن "المواجهة اليوم تدور بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران المسلمة وقوى المقاومة من جهة أخرى"، متسائلاً: "إلى أي جانب تقفون؟".
ودعا لاريجاني الحكومات الإسلامية إلى إعادة النظر في مواقفها، قائلاً إن "الولايات المتحدة لا وفاء لها، وإن إسرائيل عدو لكم"، مطالباً بالتوقف "للتفكير في مستقبل المنطقة".
لافروف: أخطأ أولئك الذين اعتقدوا بإمكانهم غزو إيران في يوم واحد
وختم المسؤول الإيراني بالقول إن "وحدة الأمة الإسلامية، إذا تحققت بقوة، قادرة على ضمان الأمن والتقدم والاستقلال لجميع دولها".
إعلام: أمريكا تستنفذ مخزونها من صواريخ "توماهوك" في العملية ضد إيران
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
