إعلام: أمريكا تستنفذ مخزونها من صواريخ "توماهوك" في العملية ضد إيران

إعلام: أمريكا تستنفذ مخزونها من صواريخ "توماهوك" في العملية ضد إيران

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة تستهلك صواريخ "توماهوك" في العملية ضد إيران، بوتيرة أسرع من وتيرة إنتاجها.

2026-03-16T12:18+0000

2026-03-16T12:18+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

رصد عسكري

وكشفت مجلة "ذا ناشونال إنترست"، اليوم الاثنين، أن "حجم استهلاكها (الصواريخ) هائل، بل يتجاوز إجمالي عدد صواريخ "توماهوك"، التي تم إنتاجها خلال السنوات الخمس الماضية، ما يثير مخاوف بشأن احتمال نفاد مخزونها".وأشارت إلى أن "إنتاج السلاح الرئيسي للعملية ضد إيران يستغرق نحو 24 شهرًا، وأن المصممين الأمريكيين لا يُجمّعون سوى 80 وحدة سنويًا".وأضافت المجلة: "بهذا المعدل، سيستغرق الأمر نحو 4 سنوات ونصف لاستبدال صواريخ "توماهوك" المستخدمة في الساعات الـ 72 الأولى من العملية".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة استهلكت ما يكفي من الذخائر الحيوية لسنوات قادمة منذ بدء العملية في إيران.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.لافروف يعلن استعداد موسكو للوساطة في الأزمة الإيرانية إذا لزم الأمر

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري