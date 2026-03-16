https://sarabic.ae/20260316/إعلام-أمريكا-تستنفذ-مخزونها-من-صواريخ-توماهوك-في-العملية-ضد-إيران-1111548813.html
إعلام: أمريكا تستنفذ مخزونها من صواريخ "توماهوك" في العملية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة تستهلك صواريخ "توماهوك" في العملية ضد إيران، بوتيرة أسرع من وتيرة إنتاجها. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072272498_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_6d9e9b15bafe18c45e5c965186de8c02.jpg
وكشفت مجلة "ذا ناشونال إنترست"، اليوم الاثنين، أن "حجم استهلاكها (الصواريخ) هائل، بل يتجاوز إجمالي عدد صواريخ "توماهوك"، التي تم إنتاجها خلال السنوات الخمس الماضية، ما يثير مخاوف بشأن احتمال نفاد مخزونها".وأشارت إلى أن "إنتاج السلاح الرئيسي للعملية ضد إيران يستغرق نحو 24 شهرًا، وأن المصممين الأمريكيين لا يُجمّعون سوى 80 وحدة سنويًا".وأضافت المجلة: "بهذا المعدل، سيستغرق الأمر نحو 4 سنوات ونصف لاستبدال صواريخ "توماهوك" المستخدمة في الساعات الـ 72 الأولى من العملية".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة استهلكت ما يكفي من الذخائر الحيوية لسنوات قادمة منذ بدء العملية في إيران.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.لافروف يعلن استعداد موسكو للوساطة في الأزمة الإيرانية إذا لزم الأمر
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072272498_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_ebd82d66c128583913a00511e640d87f.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
