https://sarabic.ae/20260316/مستقبل-سيئ-للغاية-ترامب-يصدر-تحذيرا-للناتو-بشأن-إيران-1111546201.html
"مستقبل سيئ للغاية".. ترامب يصدر تحذيرا للناتو بشأن إيران
"مستقبل سيئ للغاية".. ترامب يصدر تحذيرا للناتو بشأن إيران
سبوتنيك عربي
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيواجه "مستقبلًا سيئًا للغاية" ما لم يساعد الحلفاء أمريكا على تأمين مضيق هرمز الإستراتيجي،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T11:16+0000
2026-03-16T11:16+0000
2026-03-16T11:16+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
إيران
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg
وأدلى ترامب بهذه التصريحات، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بعد دعوته الصين وحلفاء بلاده الأوروبيين والآسيويين للمساعدة في منع إيران من فرض حصار على هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.وقال ترامب: "من المناسب أن يُسهم المستفيدون من المضيق في ضمان عدم وقوع أي مكروه فيه".ونقلت وسائل إعلام غربية عن ترامب، قوله إن الولايات المتحدة كانت "مُحبة جًدا" للناتو، مضيفًا: "لم نكن مضطرين لمساعدتهم في الأزمة الأوكرانية، فكييف تبعد عنا آلاف الأميال... لكننا ساعدناهم، والآن سنرى إن كانوا سيساعدوننا".ولطالما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلف الناتو، متهمًا الدول الأعضاء بعدم تحمل المسؤولية الكافية عن أمنها والاعتماد المفرط على واشنطن.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_128:0:1743:1211_1920x0_80_0_0_fe26fb98cbb36ca579c4b8c9e201f126.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, إيران, الناتو
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, إيران, الناتو
"مستقبل سيئ للغاية".. ترامب يصدر تحذيرا للناتو بشأن إيران
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيواجه "مستقبلًا سيئًا للغاية" ما لم يساعد الحلفاء أمريكا على تأمين مضيق هرمز الإستراتيجي، وفق تعبيره.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بعد دعوته الصين وحلفاء بلاده الأوروبيين والآسيويين للمساعدة في منع إيران من فرض حصار على هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال ترامب: "من المناسب أن يُسهم المستفيدون من المضيق في ضمان عدم وقوع أي مكروه فيه".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا لم يكن هناك رد، أو كان الرد سلبيًا، فأعتقد أن ذلك سيضرّ بمستقبل حلف الناتو".
ونقلت وسائل إعلام غربية عن ترامب، قوله إن الولايات المتحدة كانت "مُحبة جًدا" للناتو، مضيفًا: "لم نكن مضطرين لمساعدتهم في الأزمة الأوكرانية، فكييف تبعد عنا آلاف الأميال... لكننا ساعدناهم، والآن سنرى إن كانوا سيساعدوننا".
ولطالما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلف الناتو، متهمًا الدول الأعضاء بعدم تحمل المسؤولية الكافية عن أمنها والاعتماد المفرط على واشنطن.
كما أثار ترامب مخاوف بشأن مستقبل الحلف بتهديداته المتكررة، التي أطلقها في وقت سابق من العام الحالي، بضم غرينلاند، العضو في الناتو، وهي جزء من الدنمارك، وهو خطاب خُفف من حدته في وقت لاحق.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.