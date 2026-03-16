"مستقبل سيئ للغاية".. ترامب يصدر تحذيرا للناتو بشأن إيران

سبوتنيك عربي

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيواجه "مستقبلًا سيئًا للغاية" ما لم يساعد الحلفاء أمريكا على تأمين مضيق هرمز الإستراتيجي،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

وأدلى ترامب بهذه التصريحات، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بعد دعوته الصين وحلفاء بلاده الأوروبيين والآسيويين للمساعدة في منع إيران من فرض حصار على هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.وقال ترامب: "من المناسب أن يُسهم المستفيدون من المضيق في ضمان عدم وقوع أي مكروه فيه".ونقلت وسائل إعلام غربية عن ترامب، قوله إن الولايات المتحدة كانت "مُحبة جًدا" للناتو، مضيفًا: "لم نكن مضطرين لمساعدتهم في الأزمة الأوكرانية، فكييف تبعد عنا آلاف الأميال... لكننا ساعدناهم، والآن سنرى إن كانوا سيساعدوننا".ولطالما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلف الناتو، متهمًا الدول الأعضاء بعدم تحمل المسؤولية الكافية عن أمنها والاعتماد المفرط على واشنطن.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

