https://sarabic.ae/20260316/عراقجي-يقول-إن-آخر-تواصل-له-مع-ويتكوف-كان-قبل-قرار-ترامب-بشن-هجوم-عسكري-على-إيران-1111571267.html

عراقجي يقول إن آخر تواصل له مع ويتكوف كان قبل قرار ترامب بشن هجوم عسكري على إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين، أن آخر تواصل له مع المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف كان قبل قرار الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم عسكري... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

أخبار ايران اليوم

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6f8e3d0562bc993dc3e85302d8ad17a4.jpg

وقال عراقجي في بيان عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام": "كان آخر تواصل لي مع السيد (ستيف) ويتكوف قبل أن يقرر صاحب عمله (الرئيس دونالد ترامب) تقويض الدبلوماسية وشن هجوم عسكري غير شرعي آخر على إيران".وأضاف أن "أي ادعاء آخر يخالف ذلك يبدو أنه يهدف فقط إلى تضليل مشتري النفط والرأي العام".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260316/وقف-إطلاق-النار-منطقي-في-حال-ضمان-عدم-اندلاع-الحرب-مجددا---رئيس-البرلمان-الإيراني-1111565574.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

