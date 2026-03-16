عراقجي يقول إن آخر تواصل له مع ويتكوف كان قبل قرار ترامب بشن هجوم عسكري على إيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين، أن آخر تواصل له مع المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف كان قبل قرار الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم عسكري...
2026-03-16T22:16+0000
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين، أن آخر تواصل له مع المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف كان قبل قرار الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم عسكري غير شرعي على إيران، نافيًا التقارير التي تفيد بتفعيل قناة الاتصال المباشر بينهما.
وقال عراقجي في بيان عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام": "كان آخر تواصل لي مع السيد (ستيف) ويتكوف قبل أن يقرر صاحب عمله (الرئيس دونالد ترامب) تقويض الدبلوماسية وشن هجوم عسكري غير شرعي آخر على إيران".
وأضاف أن "أي ادعاء آخر يخالف ذلك يبدو أنه يهدف فقط إلى تضليل مشتري النفط والرأي العام".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".