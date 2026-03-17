https://sarabic.ae/20260317/محلل-سياسي-يمني-لـسبوتنيك-أمريكا-وإسرائيل-تتحملان-التداعيات-الخطيرة-لحربهما-على-إيران-1111571392.html

محلل سياسي يمني لـ"سبوتنيك": أمريكا وإسرائيل تتحملان التداعيات الخطيرة لحربهما على إيران

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، أن الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا لها تأثيرات كبيرة على الأزمة الغذائية ومياه الشرب في دول المنطقة،... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T04:41+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

حصري

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111427118_0:54:1033:635_1920x0_80_0_0_bee00399b7bed202b114185c5b4da243.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه خلال أسبوعين من الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يزيد من تكاليف النقل والشحن، وبالتالي يرفع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، كما أن تعطيل الملاحة البحرية وخاصة في مضيق هرمز، وهو طريق مهم للتجارة العالمية، أدى إلى تعطيل إمدادات الغذاء والوقود.وأشار عنتر، إلى أن "الآثار الاقتصادية للحرب قد تكون واسعة النطاق، وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتتحمل مسؤولية ما يجري قوى الاستكبار متمثلة في كيان الاحتلال وأمريكا التي أشعلت الحرب ضد الجمهورية الإيرانية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة والسيطرة على مقدراتها، هم من ارتكبوا خطأ استراتيجي بشن عدوان همجي صلف واغتيال المرشد الأعلى، الآن عليهم أن يتحملوا التداعيات والنتائج".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

