https://sarabic.ae/20260317/محلل-سياسي-يمني-لـسبوتنيك-أمريكا-وإسرائيل-تتحملان-التداعيات-الخطيرة-لحربهما-على-إيران-1111571392.html
محلل سياسي يمني لـ"سبوتنيك": أمريكا وإسرائيل تتحملان التداعيات الخطيرة لحربهما على إيران
أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، أن الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا لها تأثيرات كبيرة على الأزمة الغذائية ومياه الشرب في دول المنطقة،... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه خلال أسبوعين من الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يزيد من تكاليف النقل والشحن، وبالتالي يرفع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، كما أن تعطيل الملاحة البحرية وخاصة في مضيق هرمز، وهو طريق مهم للتجارة العالمية، أدى إلى تعطيل إمدادات الغذاء والوقود.وأشار عنتر، إلى أن "الآثار الاقتصادية للحرب قد تكون واسعة النطاق، وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتتحمل مسؤولية ما يجري قوى الاستكبار متمثلة في كيان الاحتلال وأمريكا التي أشعلت الحرب ضد الجمهورية الإيرانية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة والسيطرة على مقدراتها، هم من ارتكبوا خطأ استراتيجي بشن عدوان همجي صلف واغتيال المرشد الأعلى، الآن عليهم أن يتحملوا التداعيات والنتائج".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
04:41 GMT 17.03.2026
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
أحمد عبد الوهاب
حصري
أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، أن الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا لها تأثيرات كبيرة على الأزمة الغذائية ومياه الشرب في دول المنطقة، وأن تداعياتها خطيرة على دول المنطقة وخاصة في الخليج.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه خلال أسبوعين من الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يزيد من تكاليف النقل والشحن، وبالتالي يرفع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، كما أن تعطيل الملاحة البحرية وخاصة في مضيق هرمز، وهو طريق مهم للتجارة العالمية، أدى إلى تعطيل إمدادات الغذاء والوقود.
وقال عنتر، إن دول المنطقة تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، والحرب قد تؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار، بصورة أكثر خطورة في حال استمرارها لفترة طويلة، والأمر لا يتعلق بإمدادات الغذاء فقط، فالحرب قد تؤثر على البنية التحتية للمياه، مما يزيد من خطر نقص مياه الشرب في بعض المناطق.
وأشار عنتر، إلى أن "الآثار الاقتصادية للحرب قد تكون واسعة النطاق، وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتتحمل مسؤولية ما يجري قوى الاستكبار متمثلة في كيان الاحتلال وأمريكا التي أشعلت الحرب ضد الجمهورية الإيرانية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة والسيطرة على مقدراتها، هم من ارتكبوا خطأ استراتيجي بشن عدوان همجي صلف واغتيال المرشد الأعلى، الآن عليهم أن يتحملوا التداعيات والنتائج".
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
عسكري سابق في البحرية الأمريكية: سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعا
1 مارس, 11:57 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
