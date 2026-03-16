https://sarabic.ae/20260316/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-عدة-حظائر-للطائرات-المقاتلة-في-قاعدتين-أمريكيتين-في-الخليج-1111569954.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير عدة حظائر للطائرات المقاتلة في قاعدتين أمريكيتين في المنطقة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير عدة حظائر للطائرات المقاتلة في قاعدتين أمريكيتين في المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري اليوم الإثتين، أن الجيش الإيراني دمّر عدداً من حظائر الطائرات الأمريكية في قاعدتين أمريكيتين بالشرق الأوسط. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T20:48+0000
2026-03-16T20:48+0000
2026-03-17T08:36+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110486403_0:0:1557:876_1920x0_80_0_0_25a35df7a33d935441c995f5ba25c050.jpg
وذكر الحرس الثوري، وفقاً لوكالة أنباء "فارس"، أنه "قبل ساعات، وخلال عملية مشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، تم تدمير عدد من حظائر الطائرات الأمريكية في قاعدتي الشيخ عيسى (في البحرين) والظفرة (في الإمارات العربية المتحدة) الجويتين".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110486403_98:0:1266:876_1920x0_80_0_0_d4edd1700aed8f1be0ba4e736fbe7696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير عدة حظائر للطائرات المقاتلة في قاعدتين أمريكيتين في المنطقة
20:48 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 08:36 GMT 17.03.2026)
أعلن الحرس الثوري اليوم الإثتين، أن الجيش الإيراني دمّر عدداً من حظائر الطائرات الأمريكية في قاعدتين أمريكيتين بالشرق الأوسط.
وذكر الحرس الثوري، وفقاً لوكالة أنباء "فارس"، أنه "قبل ساعات، وخلال عملية مشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، تم تدمير عدد من حظائر الطائرات الأمريكية في قاعدتي الشيخ عيسى (في البحرين) والظفرة (في الإمارات العربية المتحدة) الجويتين".
وأشار الحرس الثوري إلى أنه سيواصل العملية حتى إجلاء القوات الأمريكية بالكامل أو تدميرها بالكامل.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات
على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.