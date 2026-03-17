نتنياهو يعلن اغتيال لاريجاني وقائد الباسيج ويؤكد استمرار إسرائيل في زعزعة استقرار النظام الإيراني

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يعلن اغتيال لاريجاني وقائد الباسيج ويؤكد استمرار إسرائيل في زعزعة استقرار النظام الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت عمليات اغتيال استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إسرائيل قامت هذا الصباح باغتيال علي لاريجاني، الذي وصفه بالزعيم الفعلي للحرس الثوري، إضافة إلى اغتيال قائد الباسيج"، مضيفًا أن العمليات الجوية الإسرائيلية مستمرة لتحقيق هذا الهدف". وأوضح أن إسرائيل تعتمد في هجماتها على سلاح الجو والطائرات المسيرة، وتسعى من خلالها إلى إضعاف النظام الإيراني، بما قد يتيح للشعب الإيراني فرصة إسقاطه. وأضاف أن إسرائيل تشارك في "هجمات مباشرة وغير مباشرة" ضد إيران، مؤكدًا امتلاك بلاده "العديد من المفاجآت" في إطار هذه المواجهة، دون تقديم تفاصيل إضافية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
سبوتنيك عربي
نتنياهو يعلن اغتيال لاريجاني وقائد الباسيج ويؤكد استمرار إسرائيل في زعزعة استقرار النظام الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت عمليات اغتيال استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في إطار ما وصفه بجهود زعزعة استقرار النظام الإيراني.
وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إسرائيل قامت هذا الصباح باغتيال علي لاريجاني، الذي وصفه بالزعيم الفعلي للحرس الثوري، إضافة إلى اغتيال قائد الباسيج"، مضيفًا أن العمليات الجوية الإسرائيلية مستمرة لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح أن إسرائيل تعتمد في هجماتها على سلاح الجو والطائرات المسيرة، وتسعى من خلالها إلى إضعاف النظام الإيراني، بما قد يتيح للشعب الإيراني فرصة إسقاطه.

وأقر بأن هذا الهدف "لن يتحقق بسرعة أو بسهولة"، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط قد يمكن الإيرانيين من "تحديد مصيرهم بأيديهم". وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن تنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تعاون بين القوات الجوية والبحرية للبلدين، إلى جانب تنسيق سياسي مع الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن إسرائيل تشارك في "هجمات مباشرة وغير مباشرة" ضد إيران، مؤكدًا امتلاك بلاده "العديد من المفاجآت" في إطار هذه المواجهة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع إيران بشأن مضيق هرمز
واعتبر نتنياهو أن إسرائيل تحقق "إنجازات تاريخية"، مشيرًا إلى تحول وضعها منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 من حالة "على شفا الهاوية" إلى ما وصفه بـ"قوة كبيرة" تعمل بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
