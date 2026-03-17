نتنياهو يعلن اغتيال لاريجاني وقائد الباسيج ويؤكد استمرار إسرائيل في زعزعة استقرار النظام الإيراني
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت عمليات اغتيال استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في إطار ما وصفه بجهود زعزعة استقرار النظام الإيراني.
وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إسرائيل قامت هذا الصباح باغتيال علي لاريجاني، الذي وصفه بالزعيم الفعلي للحرس الثوري، إضافة إلى اغتيال قائد الباسيج"، مضيفًا أن العمليات الجوية الإسرائيلية مستمرة لتحقيق هذا الهدف".
הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר… pic.twitter.com/bOwQgRZ6Ti— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026
وأوضح أن إسرائيل تعتمد في هجماتها على سلاح الجو والطائرات المسيرة، وتسعى من خلالها إلى إضعاف النظام الإيراني، بما قد يتيح للشعب الإيراني فرصة إسقاطه.
وأقر بأن هذا الهدف "لن يتحقق بسرعة أو بسهولة"، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط قد يمكن الإيرانيين من "تحديد مصيرهم بأيديهم". وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن تنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تعاون بين القوات الجوية والبحرية للبلدين، إلى جانب تنسيق سياسي مع الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن إسرائيل تشارك في "هجمات مباشرة وغير مباشرة" ضد إيران، مؤكدًا امتلاك بلاده "العديد من المفاجآت" في إطار هذه المواجهة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
واعتبر نتنياهو أن إسرائيل تحقق "إنجازات تاريخية"، مشيرًا إلى تحول وضعها منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 من حالة "على شفا الهاوية" إلى ما وصفه بـ"قوة كبيرة" تعمل بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.