الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع إيران بشأن مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي باشر بإجراء محادثات على المستوى الدبلوماسي مع إيران... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T13:17+0000

وقال أنور العنوني: "من وجهة نظر دبلوماسية، نعم. في الواقع، نحن على اتصال دبلوماسي. لماذا؟ لأننا لا نرغب في حرب لا نهاية لها. ومن مصلحتنا، ومصلحة الاتحاد الأوروبي، إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا".صرحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، بأن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، 23 منها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ليست مستعدة لتمديد ولاية مهمة أسبيدس لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأحمر إلى مضيق هرمز، كما طالبت الولايات المتحدة.في 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق وقد أدى التصعيد حول إيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز - وهو طريق رئيسي لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية - بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.

