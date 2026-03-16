ألمانيا ترفض اقتراح ترامب إرسال سفن إلى الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين، حول إمكانية نشر سفن ألمانية في الشرق الأوسط بناء على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T13:50+0000

وقال بيستوريوس خلال إحاطة صحفية: "بصفتنا شركاء في الناتو، فنحن مسؤولون عن أراضي الناتو. نحن مسؤولون عن الجناح الشرقي والمحيط الأطلسي، خاصة بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي لألمانيا".وتساءل بيستوريوس قائلا: "ما الذي يتوقعه العالم، وما الذي يتوقعه دونالد ترامب(الرئيس الأمريكي)، من حفنة أو اثنتين من الفرقاطات الأوروبية في مضيق هرمز، ألا تستطيع البحرية الأمريكية القوية وحدها القيام به هناك؟".ورأى أن "مشاركة القوات البحرية الأوروبية، ولا سيما الألمانية منها، لن يكون لها تأثير يُذكر على الوضع في مضيق هرمز".واختتم الوزير قائلا: "هذه ليست حربنا، ولم نبدأها، نريد حلولًا دبلوماسية وإنهاءً سريعًا، لكن وجود سفن حربية إضافية في المنطقة لن يُسهل ذلك".وقال فاديفول في مقابلة مع قناة "إيه آر دي": "أعتقد أننا لن نتمكن من ضمان الأمن في مضيق هرمز، وكذلك في البحر الأحمر، إلا إذا تم التوصل إلى حل عبر المفاوضات، وإذا تم مناقشة هذا الأمر مع الجانب الإيراني".وأكد وادفول قائلاً: "هل سنصبح قريبا طرفا فاعلاً في هذا النزاع؟ كلا. إن للحكومة الاتحادية (ألمانيا) موقف واضح جدا بشأن هذه المسألة. وقد صرح بذلك وزير الدفاع الاتحادي (بيستوريوس) والمستشار الألماني (ميرز) بوضوح. لن نشارك في هذا النزاع"."مستقبل سيئ للغاية".. ترامب يصدر تحذيرا للناتو بشأن إيران

