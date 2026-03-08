عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
دميترييف: سيزداد الوضع الصناعي في ألمانيا سوءا بسبب رفضها الاعتماد على واردات الطاقة الروسية
دميترييف: سيزداد الوضع الصناعي في ألمانيا سوءا بسبب رفضها الاعتماد على واردات الطاقة الروسية
توقع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، انخفاضًا سريعًا في... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف في منشور عبر منصة "إكس": "الإنتاج الصناعي الألماني في حالة انهيار حر بسبب توقف إمدادات الطاقة الروسية. وهذا (الوضع) سيزداد سوءًا قريبًا جدًا".كما تضمن منشور دميترييف، رسمًا بيانيا يحتوي على بيانات من البنك الاتحادي الألماني حول الإنتاج الصناعي في ألمانيا من عام 1993 إلى عام 2025. ووفقًا للرسم البياني، فإن رقم الإنتاج يتراجع تدريجيًا.وفي وقت سابق، قال كيريل دميترييف، إن "المعادين لروسيا" في الاتحاد الأوروبي، سيضطرون إلى التوسل للحصول على النفط والغاز والأسمدة الروسية.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن دول غرب ووسط أوروبا تواجه انهيارًا طاقيًا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الوقود، مؤكدة أن الأوروبيين لم يعد لديهم مصادر بديلة كافية.الكرملين: نشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسيةدميترييف: ضغط الغرب على روسيا في قطاع الطاقة فشل
تابعنا عبر
توقع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، انخفاضًا سريعًا في الإنتاج الصناعي في ألمانيا، وسط تحول البلاد بعيدًا عن مصادر الطاقة الروسية.
وكتب دميترييف في منشور عبر منصة "إكس": "الإنتاج الصناعي الألماني في حالة انهيار حر بسبب توقف إمدادات الطاقة الروسية. وهذا (الوضع) سيزداد سوءًا قريبًا جدًا".
كما تضمن منشور دميترييف، رسمًا بيانيا يحتوي على بيانات من البنك الاتحادي الألماني حول الإنتاج الصناعي في ألمانيا من عام 1993 إلى عام 2025. ووفقًا للرسم البياني، فإن رقم الإنتاج يتراجع تدريجيًا.
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
دميترييف ساخرا من حاجة أوروبا للنفط الروسي: سيضطرون إلى التوسل
أمس, 04:26 GMT
وفي وقت سابق، قال كيريل دميترييف، إن "المعادين لروسيا" في الاتحاد الأوروبي، سيضطرون إلى التوسل للحصول على النفط والغاز والأسمدة الروسية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن دول غرب ووسط أوروبا تواجه انهيارًا طاقيًا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الوقود، مؤكدة أن الأوروبيين لم يعد لديهم مصادر بديلة كافية.
الكرملين: نشهد زيادة في الطلب على موارد الطاقة الروسية
دميترييف: ضغط الغرب على روسيا في قطاع الطاقة فشل
